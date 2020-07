Dopo le tante critiche ricevute per il suo modo di esporsi sempre di più sui social, Nicola Vivarelli ha deciso di chiarire la situazione in cui versa la sua frequentazione con Gemma Galgani. La conoscenza tra la dama del trono over di Uomini e donne e Nicola ha fatto molto discutere durante l'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi, ma sia la torinese che il giovane ufficiale di Marina sembravano non recepire le critiche. Negli ultimi tempi si erano diffuse le voci della volontà di Gemma di chiudere con Nicola: le parole di quest'ultimo, divulgate attraverso il suo profilo Instagram, lascerebbero intendere che probabilmente un fondo di verità c'è.

Nicola: 'Vorrei che Gemma fosse qui con me'

Nicola è sempre più presente sui social, ma la sua storia su Instagram pubblicata ieri (18 luglio) non riguarda solo lui, ma tira in ballo anche Gemma. Il ventiseienne ha fatto presente di trovarsi a casa di un suo amico, ma in sua compagnia non c'era neanche questa volta Gemma Galgani. "Ovviamente vi domanderete e mi domanderete come mai Gemma non sia con me", ha detto Vivarelli dimostrando l'intenzione di mettere in chiaro la sua posizione nei confronti della dama del trono over, proseguendo: "Ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei".

Gemma e Nicola ancora lontani

"Nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuol venire attualmente", ha proseguito Nicola, affermando che oltre a invitare ripetutamente la torinese non sa cosa altro fare.

Secondo le parole di Vivarelli, attualmente potrebbe essere Gemma quella a fare un passo indietro. Il ragazzo, ultimamente, aveva fatto anche una dedica a Gemma, proponendo su Instagram una pietanza che era stata protagonista di una delle loro prime esterne.

La dama più famosa del trono over deciderà di replicare a tali parole o preferirà restare in silenzio?

Non è escluso che Gemma Galgani per rispetto alla produzione di Uomini e Donne, che da più di dieci anni è diventata per lei una seconda famiglia, decida di aspettare l'inizio delle registrazioni del dating show per poter chiarire la sua posizione rispetto alla relazione con Nicola. Nell'ultima intervista a Uomini e Donne Magazine, la torinese sembrava intenzionata ad andare avanti con il giovane, nonostante i 44 anni di differenza, ma adesso le dichiarazioni di Vivarelli sembrano fare a pugni con le precedenti affermazioni.