Ennesima delusione in arrivo per una protagonista dell'amato sceneggiato turco Daydreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Il perfido Emre Divit (Birand Tunca) avrà degli atteggiamenti irrispettosi nei confronti di Leyla Aydin (Oznur Serceler) nei prossimi episodi.

Dagli spoiler si evince che la sorella di Sanem mentre si troverà a pranzo con il contabile della Fikri Harika, verrà a conoscenza che l’uomo è coinvolto in degli affari loschi. Dopo essere stato smascherato, il secondogenito di Aziz chiederà alla sua segretaria di mantenere il suo segreto.

Daydreamer, anticipazioni turche: la sorella di Sanem innamorata di Emre

Le anticipazioni turche delle puntate che i fan italiani vedranno sul piccolo schermo prossimamente segnalano che Leyla si illuderà. La giovane crederà di poter intraprendere una relazione sentimentale con Emre, quando le prometterà di portarla a cena fuori a seguito della registrazione di una pubblicità della Fikri Harika. Il fratello di Can deluderà parecchio la segretaria, poiché invece di recarsi al suo appuntamento trascorrerà la serata in compagnia dell’amante Aylin. Nonostante sarà ancora spiazzata dal gesto fatto dal contabile della nota azienda, Leyla lavorerà come se non fosse successo nulla.

Non appena farà ritorno a casa, però la fanciulla troverà il coraggio di far sapere a Sanem di amare Emre.

La nuova dipendente dei Divit pur sapendo che il fratello di Can non è una persona affidabile poiché sta facendo di tutto per mandare in fallimento l’agenzia di famiglia, rinuncerà a mettere in guardia la sorella.

Leyla delusa dal contabile della Fikri Harika, il fratello di Can si giustifica

In seguito il contabile della Fikri Harika chiederà a Leyla nuovamente di mangiare con lui: quest’ultima accetterà subito l’invito dell’uomo che la porterà in un lussuoso locale.

L’ingenua segretaria sarà ancora una volta amareggiata quando apprenderà che Emre si è servito della sua compagnia soltanto per corrompere con dei soldi un misterioso individuo, con la scusa di aver concluso un affare importante per la Fikri Harika.

Purtroppo Leyla non potrà far sapere a nessuno della scorretta mossa fatta da Emre per non essere licenziata.

Quest’ultimo successivamente sottolineerà alla segretaria di essersi accorto dei suoi diversi comportamenti per quanto accaduto al ristorante, e motiverà la sua cattiva azione precisandole di aver agito per un valido motivo. Per terminare il figlio minore di Aziz per convincere la sorella di Sanem a tacere, le dirà di seguire ogni suo consiglio se vorrà diventare una manager in futuro.