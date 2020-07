Secondo le ultime anticipazioni della soap americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Thomas Forrester e Hope Logan diventeranno ancor più intimi, però la figlia di Brooke ribadirà ancora una volta al giovane che lei ama il suo ex marito Liam. Allo stesso tempo, la madre della ragazza non sarà per niente contenta del riavvicinamento tra sua figlia e il Forrester Junior e così ne parlerà con suo marito Ridge. Quest'ultimo però rassicurerà la moglie riguardo a suo figlio Thomas.

Emma scoprirà che Beth è viva

Wyatt e Flo andranno a far visita a Liam e Steffy a Malibù e la donna sarà molto preoccupata, ma Flo la rassicurerà che non gli porterà mai via Phoebe. Nel frattempo, Hope chiederà a Thomas se è davvero così ossessionato da lei e lo inviterà a non provare più a baciarla.

Invece, Emma ascolterà una conversazione tra Zoe e Xander e verrà a sapere anche lei che Beth è viva e rimarrà senza parole. Intanto, Thomas verrà messo alle strette dalla figlia di Brooke e dovrà confessare la verità sulla sua ossessione. Nel mentre Flo temerà di perdere tutto da un momento all'altro. Allo stesso tempo, Steffy sarà preoccupatissima per suo fratello.

Thomas minaccerà Emma

Liam dirà alla figlia di Ridge che non sopporta suo fratello, in quanto è molto invadente come persona.

Nel mentre, Hope andrà a trovare le bambine e troverà il suo ex marito molto felice e tranquillo.

Intanto, Emma sarà più decisa che mai a svelare il segreto sullo scambio delle culle, mentre Brooke cercherà di far capire a Thomas che deve stare il più lontano possibile da sua figlia e non deve infastidirla.

Poco dopo, Zoe dirà a Thomas che Emma avrà scoperto tutto e vuole dire la verità a Hope, Liam e Steffy. L'uomo ovviamente non vorrà che ciò accada e quindi minaccerà la donna che se dirà la verità dovrà poi vedersela con lui.

Un incidente stradale per Emma a causa di Thomas

Successivamente, Hope dirà a Ridge di aver fatto la scelta giusta a divorziare, in quanto ha visto il suo ex marito molto felice insieme a Steffy e le bambine.

Infine, Emma salirà in auto per raggiungere Logan e confessare il tutto, ma improvvisamente una macchina con a bordo Thomas, la colpirà da dietro mandandola fuori strada.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate su Canale 5, per scoprire ulteriori novità sulla soap opera Beautiful. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti che non è riuscito a vedere potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.