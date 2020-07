Continua a raccogliere l’entusiasmo del pubblico la nuova soap opera di origine turca DayDreamer - Le ali del sogno in onda ogni giorno su Canale 5 dalle ore 14:45 alle ore 15:30. Negli episodi di DayDreamer in onda da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio, Sanem e Can saranno impegnati in una lite animata. I due saranno profondamente in disaccordo e non riusciranno proprio a trovare un punto d’incontro. Lo scontro avverrà nel corso di una campagna pubblicitaria. Ma alla fine, i due si baceranno.

Anticipazioni di lunedì 13 luglio: l'idea di Sanem

Sanem proporrà una nuova idea al signor Levent. L’uomo, titolare di un'azienda di prodotti biologici, ne resterà affascinato: l’idea sarà giudicata positivamente.

Deciderà quindi di procedere con Can alla pianificazione della campagna pubblicitaria di quei prodotti, strutturando il tutto sull’idea proposta dalla ragazza. Ogni giorno di più, Aydin si rivelerà un acquisto prezioso per l’azienda. Così Sanem, Can, il signor Levent e Polen organizzeranno una visita ai nuovi capannoni della ditta. L'aria si farà tesa, Sanem sarà infastidita dalla presenza di Polen. Per far ingelosire Can deciderà di mostrare un finto interesse nei confronti del signor Levent. L’escamotage messo in atto funzionerà e Can si dimostrerà molto geloso.

Spoiler martedì 14 luglio: Nihat stanco di fare il casalingo

Nel frattempo Nihat Aydin, padre di Sanem, sarà stanco di fare il casalingo, le sue giornate saranno interminabili e si sentirà profondamente annoiato e il suo desiderio sarà quello di occuparsi di altro.

L’uomo deciderà così di lanciarsi in un’impresa insieme a Muzzafer. L’idea imprenditoriale sarà aprire un negozio di kofte vegane. Nihat spererà di coinvolgere nel progetto anche Osman Işık, lo spasimante di Leyla, sorella di Sanem. Ma di tutt’altro avviso sarà Mevkibe, la donna non sarà felice della scelta del marito.

Spoiler mercoledì 15 luglio: le riprese per un nuovo prodotto

Tutto sarà pronto per dare vita all’idea di Sanem. All’agenzia pubblicitaria di Can inizieranno le riprese per pubblicizzare un nuovo prodotto della linea organica di Levent. Tutta la troupe ha l’opportunità di assaggiare il cibo vegano, offerto nel catering organizzato da Nihat, Muzzafer e Osman.

I tre colgono l’occasione per testare la fattibilità del loro nuovo progetto. Inaspettatamente potranno contare anche sull’aiuto di Mevkibe, che desidererà dimostrare le sue abilità come cuoca. Intanto Polen dopo aver visto lo strano comportamento di Can, decide di restare ancora qualche giorno in città per indagare sul rapporto che lega il suo fidanzato alla bella Sanem.

Anticipazioni giovedì 16 luglio: lo scontro tra Deren e Aylin

Quella che avrebbe dovuto essere un’intensa ma lineare giornata di lavoro si rivelerà invece molto più complessa del previsto. Infatti la giornata sarà caratterizzata dal duro scontro tra Deren e Aylin. Tutti i rapporti verranno messi in discussione, lo scontro tra Daren, direttrice creativa dell’azienda di pubblicità e Aylin è sempre più acceso: ormai tra le due donne è guerra aperta.

Nel frattempo Can riceve un’invito a cena da Mevkibe, la donna lo ha scelto come giudice, dovrà giudicare i piatti preparati da lei e quelli della rivale. Il ragazzo verrà bendato e poi imboccato dalla bella Sanem. Più tardi però i due giovani inizieranno a litigare. Sanem che aveva manifestato un finto interesse nei confronti del Signor Levent, si trova ora a dover chiarire a Can di non aver trascorso la notte con l’uomo. Intanto Osman verrà scelto come attore protagonista dello spot per i prodotti biologici.

Anticipazioni Venerdì 17 luglio: il bacio tra Can e Sanem

Dopo la lite, Can e Sanem si baceranno appassionatamente. Intanto continuerà la campagna pubblicitaria della bevanda biologica e tutto lo staff dell’agenzia dovrà fare i salti mortali per rispettare la data di consegna.

Nel frattempo Aylin metterà in guardia Polen da Sanem e la ragazza deciderà di dichiarare guerra alla sua rivale.