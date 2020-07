Nuovo spazio dedicato con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv rivelazione dell'estate 2020 sui teleschermi italiani. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che Can Divit capirà che suo fratello Emre ha usato Sanem Aydin per tramare alle spalle dell'azienda di famiglia grazie ad una rivelazione di Leyla.

DayDreamer: Sanem scopre l'inganno di Emre

Le trame di DayDreamer raccontano che la lealtà di Leyla sarà messa a dura prova da Emre nel corso delle nuove puntate su Canale 5. Tutto inizierà con precisione quando Sanem nutrirà dei dubbi dopo aver assistito a un violento litigio tra Aylin e il fratello del fotografo.

In pratica, l'aspirante scrittrice noterà che la donna tiene in mano la cartella rossa che lei aveva rubato il giorno prima a Can, introducendosi di nascosto nella sua abitazione. Per questo motivo, Aydin approfitterà della momentanea assenza di Yuksel per frugare tra i documenti di Emre. Alla fine, la figlia di Nihat capirà di essere stata ingannata visto che Divit aveva costituto una società con l'ex fidanzata. La scoperta destabilizzerà la giovane, che all'inizio non saprà come comportarsi. Alla fine, Osman e Ayhan le consiglieranno di dare l'ultimatum a Emre per poi correre a raccontare tutto a Can.

Leyla sottrarre il fascicolo rosso alla sorella

Nel corso delle prossime puntate di DayDreamer, il piano di Sanem non avrà il risultato sperato.

Emre fornirà a Leyla una versione distorta della verità, supplicandola di sottrarre a sua sorella il fascicolo rosso compromettente. In questo frangente, il contabile dell'agenzia pubblicitaria fingerà di essere pentito di aver stipulato una società con Aylin. All'inizio, la maggiore delle Aydin eseguirà l'ordine del suo capo, facendo fare una pessima figura alla sorella quando presenterà una cartellina vuota a Can.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la situazione si capovolgerà a favore dell'aspirante scrittrice. Leyla, infatti, si prenderà qualche giorno di ferie per riflettere sull'inganno fatto ai danni della congiunta.

Can rinnega il fratello

Successivamente, la maggiore delle Aydin inizierà ad avere dei grossi sensi di colpa per quello che ha commesso, tanto da recarsi dal fotografo per consegnarli dei documenti pericolosi.

Can andrà su tutte le furie quando apprenderà che il fratello ha cospirato contro l'azienda di famiglia, arrivando a corrompere alcuni clienti. Divit, a questo punto, deciderà di rinnegare Emre dopo aver avuto un durissimo confronto. In questo modo, il fotografo capirà che Sanem è stata tirata in un gioco più grande di lei. Per questo motivo, l'uomo inizierà a girarle intorno nonostante Aydin abbia deciso di licenziarsi definitivamente dalla Fikri Harika.