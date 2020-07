Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno annunciano che nella puntata che andrà in onda martedì 14 luglio, il padre di Sanem si impegnerà per aprire un nuovo negozio.

La soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia di Sanem, nuova dipendente di una prestigiosa azienda, e di Can, il suo avvenente titolare. Tra i due si crea subito una forte intesa, ma sulla loro strada incontrano molti ostacoli.

Anticipazioni 14 luglio: il signor Aydin intende aprire un negozio

Nelle scorse puntate, la madre di Sanem ha deciso di cambiare i ruoli all'interno della famiglia. Infatti, lei è diventata una donna d'affari che porta avanti il negozio e il marito ha iniziato a occuparsi delle faccende domestiche.

Nihat, stanco della situazione, ha deciso di impiegare il proprio tempo cucinando insieme ad Osman, macellaio del quartiere. Nella puntata che andrà in onda il 14 luglio, il padre di Sanem e Muzzafer intendono aprire un negozio vegano, con l'aiuto del macellaio.

Il loro progetto inizia a prendere una piega positiva quando Leyla ingaggia Osman per occuparsi del catering per un servizio fotografico che si terrà in azienda. I tre uomini decidono così di diventare soci, ma la madre di Sanem non è per niente d'accordo con le nuove scelte del marito. A questo punto, Mevkibe propone ad Nihat di restituirgli il negozio, a patto che lasci perdere il suo progetto.

Nelle prossime puntate

Nelle puntate Sanem e Can sono stati sul punto di confessarsi i propri sentimenti.

I due giovani sono poi stati interrotti dall'arrivo di Polen, ex fidanzata del fotografo, la quale fa di tutto per riconquistare il suo cuore.

Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate la ragazza decide di fermarsi a Istanbul per qualche giorno. Infatti, l'intento di Polen è quello di capire chi è la persona che ha "rubato" il cuore di Can.

La signora Mevkibe invita a casa sua Can per fare da "giudice" su dei piatti. A fine serata, i due giovani finiranno per avere una discussione accesa, dove la ragazza sarà costretta a confessare di non aver mai passato la serata con Levent. Dopo la lite, Can e la sua dipendente finiscono per chiarirsi e tra i due sta per scattare un bacio, ma vengono interrotti e Sanem è costretta a tornare a lavoro.

Intanto, per rispettare i tempi di consegna, tutti i dipendenti sono costretti a lavorare giorno e notte a casa di Can per il nuovo progetto.