Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che nella puntata che andrà in onda giovedì 9 luglio Can darà un regalo di addio a Sanem. La giovane ha infatti deciso di lasciare il lavoro e anche Can le annuncia che presto andrà via pure lui.

DayDreamer viene trasmessa tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta il rapporto tra Sanem, dipendente di una importante agenzia, e Can, suo datore di lavoro. La loro relazione è messa a dura prova da Emre, fratello di Can, il quale intende appropriarsi dell'azienda di famiglia servendosi dell'ingenuità di Sanem. La giovane, presa dai sensi di colpa, non riesce a dichiarare i suoi sentimenti a Can.

Anticipazioni 9 luglio: Can darà un regalo di addio a Sanem

Can e Sanem hanno preso consapevolezza di provare entrambi qualcosa l'una per l'altro, ma la giovane non è ancora intenzionata a dichiararsi. Più volte il fotografo ha cercato di farle ammettere cosa prova per lui, ma Sanem è troppo presa dai sensi di colpa per dirgli dei suoi sentimenti. Nella puntata che andrà in onda il 9 luglio Can e la sua dipendente si ritrovano insieme all'antico fabbricato insieme a un'amica di famiglia: zia Remida. La donna in realtà ha organizzato questo incontro per far sì che i due giovani possano finalmente chiarirsi. Il proprietario dell'azienda e Sanem si ritrovano quindi chiusi nel fabbricato, ma non riescono a dirsi tutto quello che provano.

Can riaccompagna la giovane a casa e le consegna un regalo d'addio in una scatola nera. Infatti il fotografo cerca di convincere Sanem a non lasciare il lavoro, confessandole che lui sta per andarsene dalla città. Una volta tornata a casa, la giovane è sconvolta e, aprendo il regalo, scopre che si tratta di una penna e un biglietto dove il giovane la incita a continuare a scrivere.

Sanem si rende conto che Can ha il volo il giorno dopo e si convince a non lasciarlo andare, precipitandosi a casa sua. La giovane però si ritrova d'avanti Polen, l'ex fidanzata del fotografo, che la invita ad entrare.

Nelle prossime puntate

Nelle puntate vedremo che Polen è ancora innamorata di Can e vuole riconquistarlo.

Il fotografo, dal canto suo, le confesserà che in realtà è innamorato di un'altra donna ma non le rivelerà la sua identità.

Intanto Sanem deciderà di ritornare a lavoro per scoprire se i due ex fidanzati si sono riconciliati. In agenzia arriverà inoltre, come collaboratore, Levant, il quale porterà qualche problema al proprietario. Sanem infatti, a causa di un gioco, penserà che lui sia l'Albatros e cercherà di conquistarlo, risvegliando la gelosia di Can. Intanto il fotografo continuerà a voler sapere cosa prova la sua dipendente nei suoi confronti e farà di tutto per farglielo confessare.