Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più irta di colpi di scena e anche dalle anticipazioni che arrivano dalle puntate turche, apprendiamo che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno soprattutto il rapporto tra Can e Sanem. La love story tra i due, infatti, subirà una battuta d'arresto e sarà proprio Sanem a ferire il fotografo con una frase che lo lascerà senza parole.

Spoiler di Daydreamer, Can allontana il suo migliore amico

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame delle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno, che vedremo in onda tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che il ritorno di Polen, la fidanzata di Can che vuole riconquistarlo a tutti i costi, non passerà inosservato anche se ormai il fotografo sembra aver capito di essersi innamorato di Sanem e quindi di voler stare con lei.

Tuttavia alla festa di compleanno di Polen, Sanem non si presenterà e Can noterà subito la sua assenza, al punto da scoprire che in realtà ha scelto di seguire Ceycey e di trascorrere la serata con lui. E così Can deciderà di raggiungerla al teatro dove si sono scambiati il loro primo bacio, seppur in incognito. Riuscirà a ricreare l'esatta situazione di quella volta, confessando questa volta di essere lui l'Albatros.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, rivelano che i due non sono ancora destinati a vivere serenamente la loro storia d'amore. Sanem, infatti, vorrebbe confessare tutta la verità all'uomo di cui si è innamorata, ma Emre e Aylin la riporteranno di nuovo a 'ragionare', facendole presente che tale suo gesto potrebbe avere delle conseguenze a dir poco funeste.

Sanem spiazza e ferisce Can

Come se non bastasse, poi, la Yuksel farà l'ennesima cattiveria nei confronti di Can, portandolo a litigare con il suo migliore amico Metin, svelando che quest'ultimo passerebbe delle informazioni private alla signora Divit, con la quale il fotografo non ha un buon rapporto.

Un durissimo colpo per Can, che a quel punto deciderà di allontanare Metin dalla sua vita.

Le trame della soap opera turca di Canale 5 rivelano che a quel punto entrerà in scena anche Sanem, la quale "spezzerà il cuore" di Can con una confessione che lo lascerà senza parole. La donna, infatti, gli dirà che lo vede soltanto come un amico e quindi che la relazione tra di loro non è destinata a durare.

Una rivelazione che metterà a durissima prova la love story tra i protagonisti di Daydreamer.

Tornerà il sereno tra Sanem e Can? Lo scopriremo nei prossimi episodi.