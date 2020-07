Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non sono più una coppia: è arrivata la conferma da parte dell'ex tronista di Uomini e donne. Cristian, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato che lui e la moglie prenderanno due strade differenti, ma i motivi della rottura non verranno mai dati "in pasto" ai giornali.

Le parole di Gallella su Instagram

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si erano sposati nel 2016 e il matrimonio era stato seguito dalle telecamere di Verissimo. Quattro anni dopo il fatidico "sì" i due coniugi hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore. Attraverso il suo profilo Instagram, in una storia l’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi ha parlato anche a nome di quella che ormai è la sua ex compagna: “Abbiamo deciso di separarci.

Ognuno prenderà la propria strada”. Cristian ha precisato che i motivi dell'addio con Gabrieletto non verranno mai resi noti: “Non metteremo mai in piazza i motivi della separazione”. Insomma, sia Cristian sia Tara non rilasceranno delle interviste sulla fine del matrimonio.

Nelle stories Cristian Gallella ha spiegato che la fine del matrimonio non è una cosa recente: “Da un po’ di tempo sono single”. Infine, l'ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato che sia lui sia Tara sono liberi di frequentare altre persone.

La storia nata a Uomini e Donne

Cristina Gallella e Tara Gabrieletto si erano conosciuti a Uomini e Donne: lui sedeva sul trono mentre la vicentina ricopriva il ruolo di corteggiatrice.

Una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi, la coppia aveva deciso di partecipare a Temptation Island: sull'isola dell'amore Cristian aveva concluso il suo percorso chiedendo a Tara di sposarlo, in occasione del falò di confronto finale.

Da quel momento in poi, Cristian Gallella aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Al contrario Tara Gabrieletto aveva partecipato all’Isola dei Famosi. Oggi, i due ex coniugi gestiscono alcuni locali di ristorazione insieme ad alcuni soci. Ora che il matrimonio è giunto al capolinea, non è chiaro se i due continueranno a lavorare insieme.

Gabrieletto: ‘Non è un momento facile’

Nei giorni scorsi Tara Gabrieletto attraverso un video pubblicato su Instagram ha ammesso la crisi coniugale.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato ai suoi fan di non riuscire a mentire, nonostante sia sempre stata restia a parlare della sua vita privata.

Nella storia Gabrieletto ha affermato: "Non è un bel periodo, non sto bene". La vicentina ha chiesto ai fan di non farle domande sul perché Cristian non sia al suo fianco o perché non indossassi più la fede nunziale: "Non risponderò sono cose mie".

Infine Tara ha dichiarato che quando sarà il momento ne parlerà con i fan: "Portate pazienza".