Continuano ad essere numerosi coloro che seguono le avventure dello sceneggiato iberico Una vita. Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) dopo aver ridotto tutti gli abitanti in povertà farà il possibile per far scoppiare una storica coppia.

La moglie di Alfredo Bryce, disposta a fare qualsiasi cosa per vendicare la morte di Samuel Alday (Juan Gareda), approfitterà di un diverbio acceso tra Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorde Pobes) per farli lasciare in modo definitivo. Quest’ultimo litigherà costantemente con la moglie proprio per essere caduto nel tranello dei coniugi Bryce, colpevoli di avergli fatto perdere tutti i suoi risparmi.

Una vita, trame: Rosina furiosa con il marito

Le anticipazioni spagnole delle puntate che i fan italiani vedranno nelle prossime settimane di programmazione, segnalano che tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno vittime di una truffa orrenda. In particolare Genoveva comincerà a vendicare la morte di Samuel, con l’aiuto del nuovo marito Alfredo, quando riuscirà a convincere i vicini ad investire ogni risparmio in una banca americana. I cittadini convinti che i loro soldi si triplicheranno in pochissimo tempo si faranno ingannare, cadendo in rovina a causa del fallimento della banca. Salmeron, per non essere presa di mira, farà credere a coloro che si dispereranno che il suo compagno, pur essendo uno dei soci della banca americana, non poteva fare nulla.

La nuova darklady continuerà a portare avanti la sua messinscena, facendo avviare una protesta di fronte ad una casa in cui lavorerà un banchiere nazionale coinvolto in affari politici. Nel contempo Rosina quando verrà a conoscenza di essere sull’orlo della bancarotta si arrabbierà con Liberto, per essersi fatto prendere in giro dai coniugi Bryce.

La madre di Leonor vuole recuperare i soldi persi, Genoveva si avvicina a Liberto

La madre di Leonor, decisa a recuperare i soldi persi, a causa della troppa rabbia si rifiuterà di prendere parte al funerale della sua balia in compagnia del marito e farà presente allo stesso di non essersi interessato al suo benessere.

Rosina si scaglierà ancora una volta contro il consorte a causa dei pessimi consigli di Genoveva, visto che arriverà addirittura a sostenere di averlo mantenuto per anni grazie al suo giacimento d’oro. Purtroppo Liberto e la moglie litigheranno spesso, rendendo felice la signora Bryce. In particolare Salmeron pur essendosi mostrata amica di Rosina inizierà ad avvicinarsi a Liberto, rivelandogli di essere dalla sua parte e di considerare scorretto il modo in cui sua moglie lo sta trattando. Quando invece si troverà con la madre di Leonor, la darklady ovviamente spenderà delle parole non affatto carine nei confronti del nipote di Susana.

In seguito il piano di Genoveva darà i suoi frutti, dato che Liberto non appena si renderà conto di ricevere parecchi apprezzamenti da Salmeron si sfogherà con Felipe e gli farà sapere di essere ai ferri corti con la moglie.

In realtà la signora Bryce farà un brutto scherzo a Seler, dal momento che vorrà farlo cadere tra le sue braccia per farlo separare dalla moglie..