I due protagonisti principali della soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, nei prossimi appuntamenti continueranno a fare i conti con degli imprevisti. La storia d’amore di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà nuovamente ostacolata, quando dopo una breve rottura torneranno a essere una coppia. Il nuovo problema si verificherà nell'istante in cui il fotografo e l’aspirante scrittrice passeranno la notte insieme al capanno.

A interrompere un momento romantico tra il primogenito di Aziz e la fanciulla sarà Emre (Birand Tunca) per fare un favore a Leyla (Oznur Serceler).

In particolare quest’ultima si rivolgerà al suo capo, per non far sapere a sua madre Mevkibe (Ozlem Tokaslan) che sua sorella non si trova con Ayhan come le ha fatto credere. Grazie a questo escamotage, il figlio minore del Divit avrà modo di apprendere della riconciliazione tra suo fratello e Sanem.

Daydreamer, spoiler turchi: Can decide di passare la notte con Sanem

Le anticipazioni della serie tv che occuperà Canale 5 anche dopo l’estate, raccontano che Can si allontanerà da Sanem per la troppa delusione. Il fotografo sarà furioso con l’aspirante scrittrice, non appena la stessa gli rivelerà di aver aiutato Emre a sabotare ogni progetto della Fikri Harika. Il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla faranno fatica a stare distanti per tanto tempo, infatti al termine di una festa si riavvicineranno.

Can confesserà a Sanem di amarla e di essere disposto a perdonarla, per aver compreso che ha agito ai danni della sua azienda senza saperlo.

Il figlio maggiore del Divit a questo punto organizzerà una serata nella sua casetta nel bosco per passare del tempo con la fanciulla, con l'obiettivo di ribadirle i suoi sentimenti e per poter guardare le stelle in sua compagnia.

La secondogenita degli Aydin riuscirà a trovare una scusa per convincere i suoi genitori a farla uscire per potersi recare all'appuntamento del proprio amato senza destare nessun sospetto. Nello specifico Nihat e Mevkibe crederanno che loro figlia trascorrerà una serata al cinema con Ayhan, invece Can dirà a Emre soltanto che non dormirà a casa.

Mevkibe spaventata, Emre apprende del ritorno di fiamma tra suo fratello e Sanem

Nel corso della notte la signora Aydin oltre a svegliare i propri familiari con le sue urla desterà parecchia preoccupazione a tutti i vicini, a causa di un ladro che si introdurrà nella sua abitazione. Leyla sapendo dell'incontro tra Sanem e Can, non avrà altra scelta oltre a quella di intervenire non appena la migliore amica di sua sorella si dirà disposta a confortare sua madre Mevkibe. La segretaria della Fikri Harika proprio con la complicità di Ayhan e Osman cercherà di rintracciare Sanem e Can senza riuscirci, visto che non risponderanno alle sue chiamate.

A questo punto Leyla contatterà Emre, e lo farà venire a conoscenza del ritorno di fiamma tra sua sorella e il fotografo.

Il giorno seguente il primogenito di Aziz farà sapere al fratello di aver dato una possibilità alla sua storia d’amore con l’aspirante scrittrice, e dimostrerà di avere le idee abbastanza chiare. In poche parole Can sottolineerà a Emre di non volersi separare più dalla sua dolce metà.