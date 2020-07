Mariana Rodriguez ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino. Attraverso un'intervista al settimanale Nuovo, la modella venezuelana ha precisato che il 30enne è un bellissimo ragazzo ma tra loro non c’è nessuna storia d’amore in corso.

Mariana Rodriguez è una modella nata nel 1991. La giovane è arrivata in Italia nel 2010 ma è diventata celebre nel 2014 con la partecipazione a Pechino Express. Successivamente Mariana ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Infine, nel 2019 ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma All Togheter Now.

Le dichiarazioni di Mariana Rodriguez

Intervistata dal settimanale Nuovo, Mariana Rodriguez ha rivelato in quali rapporti si trovi con Stefano De Martino. La modella ha confidato di essere stata infastidita per gli scatti pubblicati dalla rivista Chi: “Ci davano già per sposati”. In un secondo la diretta interessata ha ammesso di essersi fatta una risata sui pettegolezzi di Gossip che l’hanno coinvolta.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Mariana ha dichiarato: “Lui è carino ed è un vero gentiluomo. Con lui sto bene, ma non c’è un fidanzamento”. Alla domanda se il 30enne campano fosse il suo uomo ideale, la diretta interessata ha preferito non rispondere. Al contrario Mariana ha precisato che lei e Stefano fanno parte della stessa comitiva.

Insomma, se mai sboccerà l’amore tra il ballerino e la showgirl non possiamo saperlo. Al momento l’unica cosa certa è che entrambi sono single: De Martino si è separato per la seconda volta mentre la Rodriguez (omonima di Belen) ha interrotto la storia con il modello Simone Susinna.

Ricordiamo che in occasione di una gag effettuata a Made in Sud tra il comico Peppe Iodice e Stefano De Martino, Quest’ultimo aveva già smentito il presunto flirt con Mariana Rodriguez: “Sono single”.

Belen avrebbe lasciato Gianmaria Antinolfi

A differenza di Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembrava aver voltato pagina con Gianmaria Antinolfi. Nell’ultimo numero del settimanale Chi invece, si è parlato di una particolare simpatia tra la modella sudamericana e Michele Marrone.

Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Belen e Michele si sarebbero scambiati dei messaggi in codice su Instagram.

La conoscenza tra i due, al momento sarebbe solo virtuale poiché l’attore per motivi di lavoro è sempre in giro per il mondo. Non è comunque escluso un incontro tra la 35enne e l’attore reduce del successo con la serie televisiva 365. Secondo il settimanale Chi, Morrone sarebbe l’uomo giusto per la più grande di casa Rodriguez. Sia Belen che Michele hanno dei figli nati da un precedente matrimonio naufragato.