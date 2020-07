Non mancano mai colpi di scena nelle avventure della Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Emre Divit (Birand Tunca) dopo aver rischiato di morire a causa di un incidente d’auto farà capire di star portando avanti il suo doppio gioco.

Scendendo nel dettaglio, il figlio minore di Aziz non appena suo fratello Can (Can Yaman) accetterà le sue scuse continuerà a essere in contatto con la perfida Aylin (Sevcan Yasar).

Daydreamer, spoiler turchi: Emre viene operato d’urgenza

Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, Aylin attuerà l’ennesima mossa strategica per far fallire l’azienda dei Divit.

La darklady non appena Emre verrà cacciato via dalla Fikri Harika contatterà Huma, la madre dell’uomo per convincerla a cedere al figlio il 40% delle sue azioni. Il secondogenito di Aziz dopo aver ottenuto il pacchetto azionario prenderà parte a una trasferta organizzata da Can con tutto il personale dell’agenzia, per metterlo al corrente della novità.

Purtroppo Emre dopo aver discusso nuovamente con il fratello avrà un incidente stradale, per essersi messo alla guida con uno stato d’animo alterato. La situazione sarà abbastanza complicata al tal punto che il fratello del fotografo dovrà essere operato d’urgenza per poter restare in vita. In seguito il figlio maggiore di Aziz deciso a non avere più nessun rapporto con Aylin, non le consentirà di far visita a suo fratello.

Can perdona il fratello, Emre comunica ad Aylin di doversi allontanare per il momento da lei

Il fotografo intanto dimostrerà di aver perdonato il fratello, soprattutto quando deciderà di farlo rimanere a casa sua nell'istante in cui verrà dimesso dall'ospedale. Questo escamotage permetterà a Leyla di avvicinarsi al proprio capo, visto che si renderà disponibile per stargli accanto nei primi giorni di convalescenza.

La segretaria della Fikri Harika e il fratello di Can stando spesso insieme capiranno di essere simili.

A questo punto Emre troverà il momento giusto per fare pace in modo definitivo con Can, ma non si limiterà a chiedergli soltanto scusa. Il figlio minore dei Divit ammetterà a Can di essersi pentito di aver aiutato Aylin a portare avanti le sue macchinazioni.

Tra i due fratelli sembrerà essere tornato il sereno, ma Emre avrà un’espressione che non passerà di certo inosservata dopo aver abbracciato il fotografo. A far sospettare sarà soprattutto la telefonata che il secondogenito di Aziz e Huma farà ad Aylin, poiché le dirà di dover stare distante da lei per un determinato periodo.