I pomeriggi estivi di Canale 5 continuano a essere occupati dalla Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno, dal lunedì al venerdì. Uno dei colpi di scena che caratterizzerà i nuovi episodi dello sceneggiato sarà la rottura tra Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman). Quest’ultimo non vorrà sapere più nulla dell’aspirante scrittrice quando apprenderà che ha aiutato suo fratello Emre (Birand Tunca) a far fallire la sua azienda.

La giovane dopo aver tentato di farsi perdonare dal fotografo senza riuscirci, coglierà l’occasione al volo quando in città ritornerà l’italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk).

Dopo aver manifestato un’indecisione iniziale, la sorella di Leyla lavorerà per l’imprenditore di profumi per salvare la Fikri Harika.

Daydreamer, anticipazioni turche: il fratello di Emre lascia Sanem

Gli spoiler turchi delle puntate che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente, dicono che Can e Sanem saranno ai ferri corti a causa di Emre. Tutto inizierà quando l’aspirante scrittrice confesserà al primogenito di Aziz di essersi impossessata di alcuni documenti importanti per la sua azienda su ordine di suo fratello. Il fotografo parecchio deluso e non riuscendo ad accettare il fatto che Aydin abbia tramato contro di lui, arriverà a prendere una drastica decisione. Il figlio maggiore del Divit metterà la parola fine alla sua storia d’amore con Sanem appena cominciata.

A questo punto Can farà i conti con i problemi finanziari della sua agenzia, che si verificheranno per colpa di Emre. Su tutte le furie per la difficile situazione che si è venuta a creare il fotografo caccerà via dall'azienda di famiglia il fratello, mentre Sanem continuerà a essere una delle sue dipendenti: quest’ultima non verrà licenziata, ma dovrà rinunciare alle 40.000 lire ottenute grazie a Emre.

Enzo Fabbri cambia le sorti della Fikri Harika, Can arrabbiato

Successivamente la sorella di Leyla al termine di una giornata di lavoro riceverà una proposta inaspettata da Enzo Fabbri, che le chiederà di far parte dello staff della sua agenzia di cosmetici internazionali per produrre la fragranza che lei usa solitamente.

Sanem dopo aver sottolineato all'imprenditore che lei e Can non stanno più insieme, apparirà parecchio confusa poiché dovrà far avere a Enzo il profumo che aveva il giorno in cui si è scambiata il primo bacio con il fotografo. Mentre la fanciulla si prenderà il tempo necessario per dare una risposta a Fabbri, a causa dello scandalo delle tangenti la Fikri Harika sarà vicina alla bancarotta dopo la perdita di numerosi clienti.

Sanem rendendosi in parte responsabile di quanto accaduto all'azienda dei Divit, farà intendere a Enzo che collaborerà con la sua agenzia soltanto se darà una mano a Can a saldare tutti i debiti. L’imprenditore di profumi acquisterà il 20% delle azioni della Fikri Harika, ma sottolineerà al primogenito di Aziz di aver agito in tale maniera per aver stretto un patto con Sanem.

La rivelazione del signor Fabbri scatenerà la furia di Can, invece Aylin architetterà un altro dei suoi piani per mettere nuovamente il bastone tra le ruote al fotografo.