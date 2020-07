Nella soap opera di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno vedremo diverse sorprese. Nelle prossime puntate il rapporto tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà messo a dura prova da un new entry.

Ad ostacolare la storia d’amore del fotografo e della sorella di Leyla sarà Yigit, un uomo che farà il possibile per far entrare in crisi la coppia. Per raggiungere il suo obiettivo nel migliore dei modi, il nuovo arrivato annuncerà alla fanciulla che un’azienda americana le darà la possibilità di pubblicare il suo libro, che purtroppo farà una tragica fine. In particolare Sanem si recherà nella casa di montagna dei Divit insieme ad Ygit per recuperare il suo romanzo, dopo averlo affidato a Can per farglielo leggere.

Le bellissime parole scritte da Aydin saranno soltanto dei ricordi, poiché verranno cancellate da un incendio causato da Ygit. Quest’ultimo scatenerà la rabbia del fotografo, non appena cercherà di far ricadere la sua colpa su di lui. Anche se non avrà nessuna prova per dimostrare la tesi di Ygit, la sorella di Leyla oltre a credere che Can si sia sbarazzato del suo libro, gli dirà di non amarlo.

DayDreamer, spoiler turchi: Aydin decisa a realizzare il suo sogno

Dagli spoiler turchi riguardanti ciò che accadrà negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che Sanem e Can quando saranno finalmente fidanzati avranno dei nuovi diverbi. Tutto comincerà nell’istante in cui quest’ultimo vorrà iniziare una nuova vita altrove con la propria amata.

Purtroppo Aydin non sarà dello stesso parere, visto che vorrà restare ad Istanbul poiché non vedrà l’ora di realizzare un suo sogno, quello di pubblicare il primo libro. Non appena tra la giovane e il fotografo tornerà il sereno, entrerà in scena Yigit. Sin da subito quest’ultimo non piacerà al primogenito di Aziz, che sarà convinto che il ragazzo stia aiutando Sanem ad intraprendere la carriera di scrittrice soltanto per il fatto di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Nonostante Can cercherà di farle aprire gli occhi, Aydin non cambierà idea poiché crederà che Ygit sia un bravo uomo, interessato al contenuto del libro che scriverà. Nel contempo quest’ultimo farà capire di voler fare breccia nel cuore di Sanem, quando le comunicherà di aver stretto un accordo con una casa editrice americana per aiutarla.

Ovviamente Aydin esulterà di gioia dopo aver appreso la bellissima notizia, ma avendo soltanto tre giorni a disposizioneper completare il suo lavoro, sarà abbastanza stressata.

Successivamente Can, anche se sarà felice per Sanem, continuerà a non vedere di buon occhio Ygit: per tale ragione il fratello di Emre chiederà ad un suo amico di fare delle indagini sul suo rivale. Con il passare dei giorni il figlio maggiore del Divit, sempre più infastidito dalla presenza di Ygit, tenterà per l’ennesima volta di fa ragionare la sua amata senza riuscirci. La situazione prenderà una brutta piega quando durante una festa Can apprenderà che Ygit in realtà non ha stretto nessun contatto con l’America: dopo aver fatto questa scoperta il fotografo arriverà quasi alle mani con il rivale sotto lo sguardo sconvolto di Sanem.

Sanem racconta la sua storia d’amore con Can in un libro, Ygit dispiaciuto

In seguito il primogenito di Aziz sempre più stufo di sopportare Ygit convincerà un suo amico editore ad incontrare Aydin, con la speranza di far allontanare quest’ultima dal truffatore. Sfortunatamente la giovane non apprezzerà il gesto di Can, poiché gli dirà di non voler pubblicare il suo libro attraverso le sue conoscenze. Nel corso della sera Sanem si sfogherà al telefono con Ygit, dicendogli di aver scritto nel suo diario tutto ciò che è successo tra lei e il primogenito di Aziz da quando si sono conosciuti. Quando Aydin chiederà di ricevere il suo consenso per poter parlare della loro storia d’amore nel suo primo libro, Can la raggiungerà al capanno: quest'ultimo invece di leggere le parole scritte da Sanem lascerà il diario accanto al fuoco e se ne andrà via.

Il giorno dopo Yigit dispiaciuto comunicherà ad Aydin che il suo romanzo non potrà essere stampato in America, senza l’approvazione del suo fidanzato.

Dopo aver cercato di contattarlo al telefono, Ygit e la scrittrice si recheranno nella casa di montagna del fotografo. Quest’ultimo troverà il diario di Sanem accanto al fuoco, e riuscirà a leggere soltanto la parte in cui la fanciulla parlerà dei sentimenti che nutre per il fotografo.

Il fratello di Emre lascia Instanbul, l’inganno di Ygit

A questo punto Ygit a causa della troppa gelosia getterà il diario tra le fiamme quando vedrà arrivare Can, mentre in presenza di Aydin fingerà di essere giunto sul posto al momento. Il primogenito di Aziz si difenderà dopo essere stato accusato da Ygit di essere il colpevole di quanto accaduto: durante l’acceso scontro fisico tra i due ad avere la peggio sarà quest’ultimo infatti verrà operato dopo essere finito in ospedale.

Anche Sanem punterà il dito contro Can, mentre Huma farà sapere che Ygit rischia la paralisi. La scrittrice non riuscirà a stare tranquilla, anche se il fratello di Emre le dirà che il suo intento non era quello di fare del male ad Ygit. La giovane rimarrà della stessa idea continuando a credere che a bruciare il suo libro sia stato Can. Dopo l’ennesima accusa, quest’ultimo se ne andrà via dalla Turchia facendo sprofondare nello sconforto totale Sanem. Infine sia il fotografo che la scrittrice si riveleranno essere vittime di un inganno, poiché i telespettatori avranno modo di vedere Ygit stare benissimo.