Lo scorso giovedì 2 luglio è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 2020. Il rinnovato docu-reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi vede protagoniste sei coppie, di cui due vip e quattro non famose.

Delle coppie in questione una, al primo appuntamento tv del format, ha accusato dei malumori nel gioco all'isola delle tentazioni. Si tratta della coppia formata dalla trentenne Sofia e il quarantasettenne Antonio.

Quest'ultimo, non accettando la condotta assunta dalla fidanzata al villaggio delle donne, ha scelto di chiedere il falò di confronto con la compagna.

Questo è accaduto pochi minuti prima che finisse la puntata del 2 luglio.

Sofia mente al single Alex scatenando la rabbia di Alessandro

Nel corso del primo appuntamento di Temptation island 2020 sono andate in onda le immagini del primo pinnettu di Alessandro. Il 47enne, separato con due figli e fidanzato di Sofia, per l'occasione ha assistito ad un video mostratogli da Filippo Bisciglia, in cui la sua ragazza appare in atteggiamenti complici con il single Alex.

In una confidenza fatta al tentatore, così come appare nel video mostrato ad Alessandro, la 30enne mente dichiarando di non aver mai tradito il compagno. "Lei ha scritto al programma dicendo che io dovevo recuperare la fiducia e adesso dice che io l'ho tradita?" - ha così reagito Alessandro non appena appresa la confessione della fidanzata, ricordando di essere stato tradito da lei -.

E perché dovevo recuperare la fiducia? Ma v***! Voglio il falò di confronto. Subito, immediatamente". E ha proseguito, stizzito: "Non mi deve far passare da m***. Ha detto che io sono stato con 4 o 5 persone? Stava descrivendo se stessa".

Qualche minuto prima della fine della prima puntata di Temptation island, i telespettatori hanno, poi, assistito ad una scelta finale maturata da Alessandro: quella di richiedere il falò di confronto immediato con Sofia.

Temptation island: alcuni dettagli della coppia Sofia e Alessandro

Secondo Gossip e tv, la seconda puntata di Temptation island 2020 andrà in onda su Canale 5 il prossimo giovedì 9 luglio. Nell'appuntamento in questione, stando a quanto anticipato dalla nota fonte, Alessandro chiederà alla produzione del format di avere un confronto immediato con Sofia e vedremo se la ragazza acceteerà oppure no.

I due fidanzati stanno insieme da quattro anni e mezzo, ma non convivono. Sofia è divorziata ed ha due figli come Alessandro, il quale è invece separato. A prendere per prima l'iniziativa di partecipare al gioco delle tentazioni è stata la 30enne. Così come da lei spiegato nel video di presentazione di coppia registrato per il pubblico: "Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto", ha fatto sapere.