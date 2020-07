Da settimane si rincorrono le voci sulla crisi tra Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina Belen Rodriguez. I principali siti di Gossip e i settimanali di cronaca rosa sono alla ricerca dei motivi che avrebbero portato all'ennesima separazione tra i due. Alcuni giorni fa circolava voce di un presunto flirt di De Martino con una conduttrice più grande di lui. Una scappatella che la showgirl argentina avrebbe scoperto. Questa sarebbe stata la causa della rottura per la coppia. In molti continuano a chiedersi chi sia questa donna la cui identità non si conosce.

Dagospia in realtà avrebbe scoperto di chi si tratta e aveva lanciato l'indiscrezione che De Martino avrebbe avuto un flirt con Alessia Marcuzzi, ma in serata è arrivato la smentita.

Alessia Marcuzzi avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino

I due qualche anno fa avevano lavorato insieme. De Martino era stato l'inviato di un'edizione dell'Isola dei Famosi da lei condotta. Pare inoltre che anche la Marcuzzi stia attraversando un periodo di crisi con il marito Paolo Calabrese. Sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino, ci sarebbe un legame tra le due separazioni. Una sorta di filo rosso che ha portato entrambe le coppie a lasciarsi. Un tradimento, una scappatella che la Rodriguez avrebbe scoperto.

Sul sito si legge: "C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi ed è la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi".

In tarda serata, l'ex ballerino di Amici con un video postato nelle stories Instagram ci ha tenuto a smentire tutto.

Il conduttore di Made in Sud ha anche dichiarato ironicamente che appena si fidanzerà lo farà sapere. Intanto, anche Belen pare stia cercando di svagarsi un po' in quel di Capri.

Belen Rodriguez in compagnia di un noto imprenditore napoletano

In questi giorni la showgirl argentina si sta godendo alcuni giorni di relax.

Un weekend lontano dalla città e dal lavoro. Qui però pare non sia da sola. Sarebbe infatti stata avvistata in compagnia di un imprenditore napoletano che l'avrebbe invitata alla festa organizzata per festeggiare il suo compleanno. L'uomo in questione si chiama Gianmaria Adinolfi. I due starebbero trascorrendo alcuni giorni di vacanza proprio in occasione del suo compleanno. A presentare l'imprenditore Adinolfi a Belen Rodriguez sarebbe stato il suo stilista nonché migliore amico Mattia Ferrari. In queste ultime settimane la Rodriguez sta trascorrendo molto tempo in sua compagnia.