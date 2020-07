Durante la quarta puntata di Temptation Island, Pietro Delle Piane è finito al centro di un'aspra polemica. Il compagno di Antonella Elia non solo ha confessato di aver baciato una single, ma ha anche più volte rimarcato la mancata maternità della sua compagna. Comportamento giudicato indelicato e che ha portato alcuni utenti social a modificare la sua biografia su Wikipedia, aggiungendo le frasi pronunciate dall'attore. A causa di ciò il portale ha stabilito d'impedire agli utenti di modificare tale pagina.

L'intervento di Wikipedia

La pagina di Wikipedia dedicata a Pietro Delle Piane ha subito numerose modifiche mentre andavano in onda le immagini in cui l'attore raccontava del presunto tradimento ai danni di Antonella Elia e soprattutto quelle in cui rimarcava a compagni e single che lui ha un figlio, mentre la sua compagna no.

Per questo motivo, secondo l'attore, Antonella non potrebbe capire determinate cose. La poca delicatezza del concorrente ha scatenato la reazione di alcuni telespettatori del docu-reality, che per tale ragione si sono divertiti a modificare la sua pagina Wikipedia, per esempio sostituendo la dicitura "Pietro Delle Piane" con "Pietro ha un figlio".

In seguito alle numerose modifiche sulla pagina, il portale ha deciso d'intervenire imponendo il blocco delle modifiche. Nella versione mobile del portale è possibile leggere tale dicitura: "Questa pagina è protetta per evitare vandalismi". Al momento non è più possibile vedere le modifiche effettuate e la situazione è stata ripristinata.

Manila consola Antonella

Quella di ieri, giovedì 23 luglio, è stata una dura puntata per Antonella Elia, soprattutto dopo aver sentito il fidanzato Pietro ammettere di aver baciato la single Beatrice.

Fortunatamente la showgirl ha potuto trovare conforto nelle sue compagne nel villaggio delle fidanzate, in particolare Manila Nazzaro ha dispensato consigli saggi ad Antonella.

La fidanzata di Lorenzo Amoruso le ha detto Antonella: "Non è che siccome noi non facciamo le cose che vogliono loro si possono permettere di umiliarci. Noi possiamo sentirci libere di dire di no, ma loro non possono umiliarci". Quando Antonella Elia ha cercato di giustificare il presunto tradimento di Pietro Delle Piane, l'ex Miss Italia ha ribadito il suo pensiero alla showgirl: "Mai mettere la mano sul fuoco sugli altri, solo per se stessi".

L'atteggiamento di Manila Nazzaro e i suoi saggi consigli sono stati apprezzati dai telespettatori, che hanno espresso sui social il loro appoggio ad Antonella Elia.