Proprio in questo periodo sono in corso le riprese della nuova edizione di X Factor. Il talent, che tornerà su Sky il prossimo 17 settembre, quest'anno vede in giuria anche Emma Marrone. La pugliese si è raccontata al Corriere della Sera sia sulla nuova sfida professionale che l'aspetta, che sui progetti che ha in programma prima della fine dell'estate: tra un weekend di relax e l'altro in giro per l'Italia, la cantante lancerà anche un nuovo singolo.

Le prime parole di Emma Marrone su X Factor

La giuria di X Factor attualmente è al lavoro per selezionare i ragazzi che potranno contendersi un posto ai live: a Roma, infatti, da qualche settimana sono in corso le registrazioni dei casting che verranno trasmessi su Sky a partire dal 17 settembre prossimo.

Tra le new entry dietro al bancone dei giudici spicca l'unica donna: Emma Marrone. L'artista ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della nuova esperienza di lavoro che sta per intraprendere in televisione, la prima lontano da Canale 5 e dal talent show che l'ha lanciata: Amici.

Alla domanda se Maria De Filippi ha vissuto questo suo passaggio alla concorrenza come un tradimento, la pugliese ha dichiarato: "È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto 'vai che ce la fai'. Per lei è motivo di orgoglio".

Il parere di Emma Marrone sui colleghi giudici

Quando le è stato chiesto con quale dei tre colleghi giudici di X Factor le piacere duettare, Emma ha risposto inizialmente "con tutti e tre", salvo poi esprimere una preferenza per Manuel Agnelli e il genere che fa con il suo gruppo da tanti anni.

"È tenerissimo, mi piace il suo approccio con le ragazze più giovani. Forse è così perché è papà di una splendida bimba. È onesto e diretto nei giudizi", ha aggiunto la Marrone sul leader degli Afterhours.

Di Mika, invece, pensa che sia uno showman nato e un uomo divertente, mentre di Hell Raton pensa che sia molto deciso e preparato.

La pugliese ha anche confidato quanta difficoltà trovi nel dire di no ai talenti che si presentano alle audizioni: "Non ne ho detti molti, ma quando l’ho fatto era per motivi evidenti".

Nuova musica in arrivo per i fan di Emma Marrone

La partecipazione a X Factor, però, non è l'unico progetto su cui sta lavorando Emma Marrone in questi mesi.

Al Corriere della Sera, infatti, la cantautrice ha confessato che presto i suoi fan potranno ascoltare nuova musica ed ha dato loro anche un periodo indicativo per l'uscita del brano: "A fine agosto uscirà un singolo per arricchire Fortuna". Quest'ultimo è l'album di Emma che è stato pubblicato l'autunno scorso e che ha ottenuto il riconoscimento del disco d'oro anche grazie ai brani di successo come "Io sono bella", "Stupida allegria" e "Luci blu".

Quando le è stato chiesto se la frase "mi vuoi latina, ma non me lo dici", che ha scritto su Instagram, sia un riferimento per un probabile tormentone estivo, la cantante ha risposto: "Quella frase è uno spoiler e non aggiungo altro. Mi piace ascoltare quel genere di canzoni, ci ballo sopra e non cambio stazione quando passano in radio, ma non è quello il mio stile, la mia cifra".

Nessun riferimento, infine, è stato fatto al Gossip secondo il quale Emma e l'ex Stefano De Martino si stiano riavvicinando, perlomeno sui social network (con assidui scambi di like), dopo l'addio di lui alla moglie Belen Rodriguez.