Cambio di programmazione questa sera, venerdì 24 luglio, nella prima serata di Canale 5 che in queste ultime due settimane è stata occupata dalla serie televisiva Manifest 2, in prima visione assoluta. A partire da oggi, alle 21:30, non ci sarà più spazio per la serie che narra le avventure dei passeggeri del volo 828, la quale è stata retrocessa in seconda serata dopo il clamoroso flop di ascolti che ha spinto Mediaset ad optare per il cambio di programmazione definitivo.

Flop di ascolti per Manifest 2: la serie tv viene retrocessa in seconda serata su Canale 5

Nel dettaglio, le prime due puntate della seconda stagione di Manifest non hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

In media, infatti, poco più di 1 milione di spettatori hanno seguito i nuovi episodi della serie trasmessa in prime time, la quale ha totalizzato uno share che ha di poco superato la soglia del 7%.

Numeri decisamente molto bassi per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, che venerdì scorso è stata letteralmente surclassata dalla prima puntata de I Migliori dei Migliori anni, lo show revival di Rai 1 condotto da Carlo Conti che si è portato a casa (seppur in replica) una media di oltre 2.5 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare il 15% di share medio.

E così, dallo scorso mercoledì, i restanti episodi di Manifest 2 vengono trasmessi nella seconda serata di Canale 5, a partire dalle 23.30 circa.

La stessa cosa accadrà anche questo venerdì 24 luglio, quando andranno in onda il decimo e l'undicesimo episodio, subito dopo la messa in onda di un film sentimentale tratto dalla collana di Inga Lindstrom.

In casa Mediaset si godono il successo di Temptation Island

Per vedere in onda il gran finale di stagione di Manifest 2, invece, bisognerà attendere il prossimo venerdì 31 luglio quando verrà trasmessa l'ultima puntata, sempre in seconda serata su Canale 5 a partire dalle 00:15, dopo una puntata de Lo show dei record condotto da Gerry Scotti.

Tuttavia, se Manifest 2 non ha brillato in termini di ascolti, lo stesso non si può dire per la nuova stagione di Temptation Island, in onda ogni giovedì sera in prime time su Canale 5. Il reality show delle tentazioni conferma di essere uno dei punti di forza della programmazione estiva Mediaset, appassionando una platea di oltre tre milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari ad uno share che ha raggiunto la soglia del 23%, con picchi che arrivano a sfiorare anche il 30%.

Numeri eccezionali per un programma in onda in pieno luglio, che anno dopo anno riesce a migliorare sempre di più il suo bacino di ascolti.