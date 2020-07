Tante le fiction Rai e Mediaset in programma per il mese di luglio, con interessanti novità e graditi ritorni. Come Sorelle debutta su Canale 5 l'8 luglio in prima serata con la storia di donne molto diverse, ma con storie complicate che si intrecceranno indissolubilmente. La soap turca arriva dopo il successo di Daydreamer con protagonista Can Yaman.

Che Dio ci Aiuti 5 terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 fino all'8 agosto, mentre sulla medesima rete torneranno in replica le seguitissime fiction Il giovane Montalbano 2 e Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Nel frattempo, si freme per il ritorno de Il Paradiso delle Signore, che sta registrando da poco le nuove puntate.

Di seguito, tutte le fiction del mese di luglio su Rai e Mediaset.

Come Sorelle arriva su Canale 5 l'8 luglio in prima serata

Una nuova fiction Tv turca, seguendo il successo della soap opera Daydreamer, debutta su Canale 5 l'8 luglio. Come Sorelle racconta la storia di tre donne che, grazie alla scoperta di una lettera, si troveranno per la prima volta unite, visto che prima di questo momento si ignoravano a vicenda. Si intrecceranno così le vite di Deren Kutlu, una brillante dottoressa e Çilem Akan, che invece fa la cantante. Un imprevisto alla cerimonia di nozze alla quale parteciperanno costringerà le giovani donne a fermarsi nella suggestiva località sull'Egeo. La ricca ereditiera avrà così modo di conoscerle meglio.

Il passato delle tre donne ha in comune una grande sofferenza ed eventi spiacevoli, capaci di indurire i loro caratteri. Il destino sembra averle di nuovo unite, visto che si decideranno a scoprire le verità nascoste sulla loro famiglia e soprattutto rintracciare la loro madre biologica.

Le fiction Rai di luglio

Continuano a tenere compagnia le fiction Rai nel mese di luglio e agosto. Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale andrà in onda fino al 12 luglio, per poi riprendere il 19 con la seconda stagione in replica fino al 27 agosto. Il giovane Montalbano, nonostante sia stato mandato in onda in replica, ha ottenuto un grande successo di pubblico, motivo per cui la Rai trasmetterà anche la seconda stagione dal 13 luglio al 10 agosto.

Salvo sarà alle prese con casi ancora più complicati e con il difficile rapporto con suo padre, reso ostico anche dal carattere schivo del commissario, tanto brillante sul lavoro quanto impacciato nelle sue vicende sentimentali.

Per tutto il mese di luglio continuerà ad andare in onda (sino al 6 agosto) Che Dio ci aiuti 5 con le avventure di Suor Angela e Ginevra, la novizia appena arrivata in convento e piena di dubbi sul suo futuro. La Rai ripropone poi Imma Tataranni - Sostituto procuratore con la prima stagione in replica dal 23 luglio al 27 agosto.

Fiction Mediaset in onda a luglio

Oltre al debutto in prima Tv assoluta di Come Sorelle, in onda su Canale 5 dall'8 luglio, continuano le repliche di Rosy Abate 2 fino al 26 del mese, mentre dal 3 luglio in prima serata torna Ultimo - Caccia ai Narcos con protagonista Raul Bova.

Un'altra novità Mediaset è la fiction Aenne Burda - La donna del miracolo economico. È la biografia della creatrice del noto giornale femminile, una giovane donna che lotta per la sua libertà e per la sua affermazione personale nel periodo del Dopoguerra.