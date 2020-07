Decisive le puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio raccontano che Hope passerà uno strano pomeriggio in spiaggia in compagnia di Steffy, Liam, Thomas e Douglas. Alla villa ci saranno anche le piccole Kelly e Phoebe. L'istinto di madre farà capire a Hope di avere un legame che va al di là del semplice affetto con la figlia adottata da Steffy.

Thomas freme, impaurito dal fatto che la verità su Beth venga fuori. La dipartita di Emma lo ha salvato in extremis, ma ci sono troppe persone a conoscenza dello scambio di culle. Inoltre, capirà che Liam è ancora profondamente innamorato di Hope che, dal canto suo, ricambia i sentimenti.

Approfittando di un momento in cui tutti sono in spiaggia, Thomas metterà in atto il suo diabolico piano che avrà conseguenze disastrose sul rapporto tra Liam e Hope.

Beautiful le puntate della settimana su Canale 5

Sarà indimenticabile la giornata in spiaggia di Hope. Lo stesso vale per Liam. Un tranquillo invito a passare un po' di ore in compagnia si trasformerà in una carambola di eventi che cambieranno per sempre le dinamiche tra il giovane Spencer, l'ex moglie, Thomas e Steffy.

Come svelano le anticipazioni settimanali di Beautiful, Thomas verserà nel bicchiere di Liam una sostanza illegale comprata a caro prezzo da Vincent, che ben presto darà i suoi effetti. Il giovane Spencer inizierà a perdere ogni inibizione e si comporterà in modo esuberante con Hope, che non ne capirà il motivo.

Thomas, pronto ad agire al momento giusto, insinuerà dei dubbi nell'ingenua Hope: è davvero questo l'uomo che vuole e del quale è innamorata?

Un lapsus che destabilizza Steffy

Mentre alla villa sulla spiaggia tutto va a rotoli, Flo viene sorpresa da una richiesta romantica di Wyatt, desideroso di averla al suo fianco ogni giorno.

Per tale ragione, le proporrà di trasferirsi nella sua dependance. I due innamorati avranno anche tempo per parlare di Shauna, decisa a rientrare a Los Angeles. Quale sarà il reale motivo che spinge la madre di Flo a tornare in città?

Infine, nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio, Hope prenderà in braccio Phoebe scambiandola per Beth.

Si tratta di un lapsus che, come ogni segreto nascosto nel nostro inconscio, cela un preciso significato. Steffy ne sarà destabilizzata e crederà che la povera Logan, turbata per la perdita della sua piccolina, abbia ancora bisogno di tempo per superare il trauma. Liam, nel frattempo, persevererà con il suo strano atteggiamento, preoccupando anche l'ex moglie, non abituata a vederlo nelle vesti di grande seduttore. Il piano di Thomas sta funzionando.