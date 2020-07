Qualche mese fa si era parlato di una nuova fiction in lavorazione che avrebbe avuto come protagonisti Al Bano e Lino Banfi. Al momento, però, sembra che il progetto si sia arenato. Alessandro Cecchi Paone ha scritto su Nuovo Tv che la causa di questo stop sarebbe legata alle difficoltà finanziarie che stanno attraversando le reti televisive in seguito all'emergenza coronavirus.

Le riprese, a questo punto, potrebbe essere slittate alla stagione autunnale, ma anche su questo punto il giornalista romano si è dimostrato piuttosto scettico.

Al Bano e Lino Banfi: la nuova fiction dovrebbe essere ambientata in Puglia

La serie televisiva con Albano Carrisi e Lino Banfi nei panni dei personaggi principali pare sia stata già scritta con tanto di trama e sceneggiatura.

La fiction dovrebbe essere ambientata in Puglia, terra d'origine dei due artisti. Per quanto riguarda la trama, al momento circolano delle indiscrezioni relative ai ruoli che i protagonisti dovrebbero ricoprire. Al Bano dovrebbe interpretare un maestro di una scuola primaria, mentre Banfi dovrebbe vestire i panni del sindaco di una cittadina pugliese.

Per adesso però l'intero progetto sarebbe stato fermato in attesa di tempi migliori per dare il via alle riprese. Dunque la Serie TV non sarebbe stata annullata, ma rimandata ai prossimi mesi.

Le dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone: 'Temo sia necessario aspettare ancora'

Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che cura per il settimanale Nuovo Tv, ha fornito il suo parere sulla produzione per il piccolo schermo che dovrebbe vedere insieme Al Bano e Lino Banfi: "Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi - ha scritto il giornalista - Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, cosi come avevano dichiarato".

Cecchi Paone ha poi continuato, dicendo che secondo lui il momentaneo accantonamento del progetto sarebbe legato ai "grandi problemi economici" che le varie reti televisive sono chiamate ad affrontare in seguito all'emergenza sanitaria. Di conseguenza, non si ha alcuna certezza nemmeno su un eventuale slittamento delle riprese per il prossimo autunno.

In questa situazione, non resta che attendere qualche notizia ufficiale dai due artisti per capire realmente a che punto è la lavorazione della fiction che li dovrebbe vedere tra i protagonisti del cast.