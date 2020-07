Gli spoiler di Beautiful dagli Usa, rivelano che negli Stati Uniti verranno mandate in onda delle puntate riguardanti il matrimonio fra Ridge e Shauna. Lo stilista della Forrester non ricorderà di essersi sposato con la mamma di Flo, ma vedrà il certificato delle nozze che confermerà l'unione con la Fulton. Steffy e Brooke rimarranno incredule apprendendo la notizia.

Spoiler americani Beautiful: Shauna e Ridge si sono sposati

Le anticipazioni di Beautiful mostrano che Shauna farà vedere a Ridge il certificato delle nozze, celebrate nello stato del Nevada. Forrester non si ricorderà di essersi sposato con la Fulton e sarà stupito, al punto da chiederle: ''Sono tuo marito?'' La mamma di Flo sarà entusiasta per aver rivisto il marito, mentre Brooke sarà furiosa dopo aver appreso la notizia.

Il matrimonio con Logan era stato messo in crisi da un flirt di Brooke con Bill Spencer e Forrester sa che Shauna non lo tradirebbe mai. Nonostante le perplessità, Ridge abbraccerà la mamma di Flo, dandole fiducia e provando a vedere se le cose, almeno con lei funzioneranno.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: Brooke proverà a sedurre Ridge

Dopo aver appreso del matrimonio di Ridge e Shauna, Brooke non si arrenderà e proverà a sorprendere lo stilista della Forrester, cercando di riconquistarlo. La Logan si farà trovare in lingerie nella sua camera da letto e proverà a sedurre il maritodi Shauna. Dalle anticipazioni americane della soap opera, non è chiaro se Forrester cadrà in tentazione per tornare con la sua ex, ma sembra improbabile che Ridge decida di mandare a monte subito il suo matrimonio, celebrato da pochi giorni.

Brooke non si rassegnerà per la perdita del suo grande amore e incolperà le sue nemiche Quinn e Shauna per i problemi che ha avuto con il suo ex marito.

Anticipazioni Beautiful dagli Stati Uniti: Steffy ed Eric increduli

Oltre a rimanere incredulo Ridge, per aver appreso attraverso la moglie di averla sposata, anche altri Forrester resteranno stupiti per l'improvviso matrimonio.

Eric non potrà credere all'evento, mentre sua moglie Quinn, grande amica di Shauna, sarà felice per la sua amica. Fulton sarà elettrizzata per essere diventata un membro della famaiglia Forrester. Al contrario, la figlia di Ridge, Steffy, resterà sconvolta dopo aver sentito, direttamente da suo padre, che lui ha messo fine al suo matrimonio con Brooke e ha voltato pagina con la mamma di Flo.

Dalle anticipazioni americane, si evince che lo stilista della Forrester e Shauna consumeranno il matrimonio, pertanto, nonostante Ridge non si ricordi di essersi sposato, le nozze saranno valide.