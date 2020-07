Travolta dal clamore mediatico per la sua storia d’amore con Albano Carrisi, Loredana Lecciso negli anni ha fatto parlare di sé anche per le sue ospitate televisive con la sorella gemella Raffaella. Alle spalle, un matrimonio con l’ex Fabio Cazzato, con cui ha iniziato la sua carriera televisiva nell’emittente Canale Otto.

Loredana Lecciso, le origini e la famiglia

Loredana Lecciso è nata a Lecce il 26 agosto del 1972. È la figlia di Fulvio Lecciso, noto nel capoluogo in quanto assessore alle Politiche sociali. Ha una sorella di nome Amanda e una gemella, Raffaella. Quest’ultima, attualmente, è responsabile dell’ufficio marketing dell’emittente televisiva Canale Otto, ma in passato ha condiviso varie ospitate televisive con la gemella.

Loredana ha tre figli: Brigitta (nata dal matrimonio con Fabio Cazzato), Jasmine e Albano Jr (nati dalla relazione con Albano Carrisi).

Il suo esordio in televisione

Loredana Lecciso ha iniziato la sua carriera come giornalista. Iscritta all’albo dei pubblicisti dell’Ordine regionale della Puglia, è stata radiata per morosità nel 2005, in quanto non aveva pagato le quote associative per due anni. Su di lei c’era in corso anche un procedimento avviato dopo un esposto di un collega (per “violazione del decoro professionale”), in merito alle esibizioni che Loredana teneva in tv con la gemella.

Negli anni 2000 viene travolta dal clamore mediatico, in concomitanza con l’inizio della sua relazione con Albano Carrisi.

Nel 2004 partecipa come concorrente al reality La fattoria, ma la sua avventura è fugace, in quanto è la prima concorrente a essere eliminata.

Insieme alla gemella Raffaella diventa il momento cult-trash dell’edizione di quell’anno di Domenica in. In quell’anno le due partecipano anche a I raccomandati condotto da Carlo Conti.

Le sorelle diventano un vero fenomeno di costume.

Nel 2010, senza la gemella, partecipa alla settima edizione dell’Isola dei famosi, venendo eliminata durante la quarta puntata. Da questo momento in poi le sue presenze televisive sono sempre più sporadiche. Avvia una carriera come imprenditrice e insieme alla sorella, nel 2012, apre a Lecce un negozio di scarpe denominato Dadaumpa.

Nel 2018, invece, lancia la sua linea di profumi: Lory 72.

Le sue storie d’amore: da Fabio Cazzato ad Albano Carrisi

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Loredana Lecciso ha già una separazione alle spalle. Dal 1993 al 1996, è stata sposata con Fabio Cazzato, proprietario insieme al padre Antonio dell’emittente televisiva leccese Canale Otto, luogo in cui Loredana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione.

Negli anni 2000 inizia la sua relazione con Albano Carrisi. Storia abbastanza criticata, vista la grande differenza d’età (29 anni). I due si sono conosciuti nella scuola che ai tempi veniva frequentata dalla figlia Brigitta e dai figli di Albano. Una storia fatta di alti e bassi, sotto gli occhi spesso delle telecamere, come nel 2005 quando Albano, allora concorrente dell’Isola dei famosi, venne lasciato “a distanza” dalla compagna.

Il cantante venne informato della situazione dall’allora conduttrice Simona Ventura e per questo motivo decise di lasciare il reality per tornare in Italia.

Successivamente, la coppia riuscì a tornare in sintonia, rimettendosi insieme, ma il ritorno di Romina Power nella vita del cantante porta nuovamente degli squilibri e i due annunciano la fine della loro storia nel 2018. In un fuorionda mandato dal programma di Rai 1 Storie italiane, Albano aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati, non voglio sentirla nemmeno al telefono. Romina non c’entra niente”.

Nel 2020, però, il ritorno di fiamma: durante il periodo di lockdown, sulle pagine di Di più tv, Albano annuncia di stare nuovamente con Loredana: “Sono tornato con Loredana, le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”