Ieri sera, lunedì 6 luglio 2020, è andata in onda la quarta puntata di “Made in Sud” con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Per tutta la squadra ottimo risultato: il programma, infatti, cresce rispetto al terzo appuntamento nonostante il continuo cambio nel giorno di messa in onda delle precedenti settimane. Nella gara degli ascolti di ieri sera si aggiudica la seconda posizione, superando le reti concorrenti e arrivando subito dopo a Rai 1 . Lo show di De Martino totalizza 1 milione e 577 mila spettatori e share pari all’8.33%. Nel corso della serata vari picchi di ascolto con una share che ha toccato anche punte del 9%.

Ancora una volta, dunque, si conferma la voglia del pubblico di comicità e risate con un ottimo lavoro dei padroni di casa.

Ascolti di lunedì 6 luglio 2020

Nella serata di ieri sera, ad avere la meglio è stata Rai 1 con Il ‘Giovane Montalbano’. La serie tv ha conquistato 3 milioni e 894 mila spettatori con una share pari al 20.5%. Quasi una parità, invece, tra Canale 5 e Rai 2. Sulla rete principale Mediaset è andato in onda ‘Baaria’. Il film, in replica, ha raccolto una share pari all’8.3% e 1.383.000 spettatori. Stessa share per il programma di Stefano De Martino che, però, supera Canale 5 in termini di spettatori. La differenza tra le due reti televisive è di circa 200.000 spettatori. Su Italia 1 lo spin-off delle Iene ‘Le Iene presentano:speciale Chico Forti’ ha catturato l’attenzione di 952.000 pari al 6.2% di share.

Su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ totalizza un a.m. di 1.025.000 spettatori con il 6.4% di share. Per quanto riguarda TV8, ‘Gangs of London 1’ ha segnato l’1% con 206.000 spettatori. Sul Nove, il film ‘Ghost’, ha catturato l’attenzione di 605.000 spettatori (3.2%).

Ascolti della giornata

Nel corso della giornata di lunedì 6 luglio è da segnalare il risultato del programma in daytime di Tv8, Ogni Mattina.

Il contenitore condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola ha segnato lo 0.86% di share. La scorsa settimana si era assestato su una media pari all’1%. Ieri è stato ospite in studio anche Andrea Denver per una bella intervista con Adriana, sua ex compagna di avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Tra i due è nata una bellissima amicizia. Sui social, però, sono in molti a vedere qualcosa in più. Tornando agli ascolti, il programma, c’è da dire, è ancora al suo settimo giorno di messa in onda e la fidelizzazione del pubblico pare non sia immediata, specie per una fascia oraria come quella delle 10-14.00. Da segnale, inoltre, anche l’ascolto dell’esordio del game show di Resta a casa e vinci ha raccolto una share del 3% alle 14.