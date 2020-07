Verranno trasmessi venerdì 17 luglio gli episodi 4, 5 e 6 di Manifest 2, la serie sci-fi statunitense dell'emittente NBC che già lo scorso anno aveva arricchito il palinsesto estivo di Canale 5. I telespettatori italiani assisteranno a nuovi colpi di scena che continueranno a sconvolgere la vita dei passeggeri del volo 828 negli episodi 'Nelle pieghe del tempo', 'Volo coordinato' e 'Viaggio di ritorno', in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21:20. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, nel secondo appuntamento con la serie Grace rimarrà ferita in un incidente stradale mentre è in auto con Cal.

Nel frattempo Saanvi cercherà di mantenere segrete le sue ricerche fatte sul marcatore genetico comune a tutti i passeggeri, ma dovrà fare i conti con il Maggiore.

Anticipazioni Manifest 2 del 17 luglio: quarto episodio

Canale 5 continuerà a trasmettere il 17 luglio Manifest 2, la seconda stagione della serie statunitense composta da 13 episodi. Nel quarto episodio, dal titolo 'Nelle pieghe del tempo', Saanvi (Parveen Kaur) tenterà in ogni modo di tenere nascoste le ricerche fatte sul marcatore genetico, pur sapendo di essere tenuta sotto costante sorveglianza dal Maggiore (Elizabeth Marvel). Intanto Michaela (Melissa Roxburgh), dovrà affrontare una situazione complicata poichè, in seguito ad una 'chiamata', si ritroverà coinvolta in una rapina in banca.

Mentre nascerà un'attrazione tra Tamara (Leah Gibson) e Jared (J.R. Ramirez), Adrian (Jared Grimes) coinvolgerà sempre più Olive (Luna Blaise) nella chiesa dei Redivivi. Nel frattempo Ben (Josh Dallas) cercherà di saperne di più su alcuni indizi mitologici insieme a TJ (Garrett Wareing).

Quinto e sesto episodio di Manifest 2, anticipazioni venerdì 17 luglio

Nel quinto episodio di Manifest 2, 'Volo coordinato', la chiesa di Adrian sarà assaltata da un gruppo di teppisti e Michaela si occuperà di indagare sul misterioso attacco. Tuttavia, la detective scoprirà ben poco a causa della scarsa collaborazione dell'uomo.

Intanto, un camion travolgerà di proposito l'auto di Grace (Athena Karkanis) e la donna finirà in ospedale. A seguito dell'incidente Ben cercherà di andare in fondo alla vicenda, mentre Zeke (Matt Long) si confronterà con una persona del suo passato. Nel sesto episodio, 'Viaggio di ritorno', Olive si allontanerà sempre più dalla famiglia e passerà molto tempo con TJ. Mentre faranno delle ricerche sui tarocchi per cercare dettagli utili sulla data di morte di quest'ultimo, tra i due crescerà l'attrazione. Intanto Ben e Saanvi organizzeranno una rimpatriata familiare per uno dei passeggeri che sta affrontando una situazione emotivamente complicata.