Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera partenopea Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Nina Soldano (Marina Giordano), Riccardo Polizzy Carbone (Roberto Ferri) e Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori).

Le trame delle puntate che andranno in onda dal 13 al 19 luglio 2020, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 8 e 45 di sera, gireranno tutte intorno al pericoloso ruolo di Eugenio contro il boss Mariano, alle discussioni fra Filippo e Serena, alla gelosia che Fabrizio avrà nei confronti di Ferri e a una retata che effettuerà la polizia contro il clan dei Tregara.

Serena e Filippo discutono di nuovo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Filippo e Serena avranno un'accesa discussione in cui la giovane prenderà un'importante decisione destinata a mutare drasticamente i rapporti con il suo ex marito. Nel frattempo Fabrizio deciderà di trascorrere del tempo insieme a Marina al fine di dimenticare tutti i disguidi e le tensioni che è costretto ad affrontare ogni giorno ai cantieri e al pastificio. Viola inizierà a preoccuparsi seriamente per l'incolumità di Eugenio, mentre Mariano Tregara ideerà un nuovo piano per agire al più presto.

Eugenio si ritroverà coinvolto insieme a Susanna nell'attentato in cui alcuni uomini tenteranno di uccidere Gennaro Avella.

Sconvolto ed infuriato per l'accaduto, l'uomo prenderà un'importante decisione per iniziare i suoi piani di vendetta contro il clan Tregara, Nel frattempo, Alberto cercherà di allontanarsi sempre di più dal boss Mariano, mentre Serena deciderà di voltare definitivamente pagina dedicandosi esclusivamente alla sua nuova storia d'amore con Leonardo.

Alberto rivede Clara

Nel corso di un blitz organizzato dalla polizia contro il clan dei Tregara, Mariano cercherà di fuggire per non essere arrestato. Nel frattempo, Serena e Leonardo ritorneranno a Napoli dopo aver trascorso una bellissima vacanza insieme in Sicilia. Giunti a casa i due giovani decideranno di fare evolvere la loro relazione in qualcosa di più serio senza tenere conto di come potrebbe reagire Filippo alla notizia.

Guido e Marcella decideranno i nomi dei loro testimoni e convocheranno i diretti interessati per comunicarglielo. Dopo essere ritornata da un viaggio lavorativo con Roberto, Marina sarà costretta a subire una scenata di gelosia da Fabrizio. Pur sapendo di poter essere in pericolo, Alberto correrà il rischio di rivedere Clara. Eugenio rientrerà a casa e finirà per discutere nuovamente con Viola, contrariata e preoccupata dalla scelta del marito di partecipare attivamente alla distruzione del clan dei Tregara.