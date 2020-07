Ha preso il via su Canale 5 da mercoledì 8 luglio la nuova serie prodotta in Turchia Sevgili Geçmiş. Si tratta di una prima visione assoluta per la fiction trasmessa in Italia con il titolo Come sorelle e prodotta da İnci e İsmail Gündoğdue, noti per aver realizzato anche i successi Bitter Sweet e Cherry Season. Le vicende narrate coinvolgono tre giovani donne cresciute in contesti e famiglie diverse senza sapere di essere sorelle. Un giorno una di loro, l'ereditiera Ipek Gencer (Sevda Erginci), riceve una lettera anonima in cui le viene rivelata l'esistenza delle due sorelle, la brillante dottoressa Deren Kutlu (Melis Sezen) e la cantante Çilem Akan (Elifcan Ongurlar), e decide di invitarle al suo matrimonio.

Dal momento in cui si riuniscono, tra intrighi familiari e vendette mai portate a termine, la loro vita cambia radicalmente. Per chi volesse rivederla o recuperarla, la prima puntata è già disponibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Play.

Come sorelle: in streaming su Mediaset Play la replica della prima puntata

La serie Come sorelle terrà compagnia al pubblico italiano per tutta l'estate. Sono previste infatti otto prime serate a partire dall'8 luglio alle 21:20 su Canale 5. La fiction turca dell'emittente Star Tv viene riproposta nel formato di otto appuntamenti della durata di 120 minuti ciascuno. La prima puntata è già disponibile in streaming su Mediaset Play per i telespettatori che hanno perso la prima visione e vogliono recuperarla.

Gli utenti possono collegarsi al sito ufficiale e, previa registrazione, accedere ai contenuti che il catalogo Mediaset mette a disposizione del pubblico. Il servizio è fruibile sia attraverso il pc sia con l'uso di dispositivi mobili come tablet e smartphone. Per rendere più veloce e fluida la procedura basta scaricare l'app Mediaset Play negli store digitali e, attraverso questa, accedere ai contenuti da visionare.

Riassunto della prima puntata di Come sorelle, già disponibile su Mediaset Play

Nella prima puntata di Come sorelle, che può essere recuperata in streaming su Mediaset Play, il pubblico ha conosciuto Ipek Gencer, una giovane che sta per sposare Tekin Malik, un uomo di mezza età che in passato ha rovinato la famiglia della ragazza privando il padre di tutto il suo patrimonio.

Prima di convolare a nozze, Ipek riceve una lettera anonima che le rivela di avere due sorelle, Deren e Çilem, e di essere state divise dopo la nascita. La giovane decide di invitarle al matrimonio per conoscerle e le due, dopo lo shock iniziale, accettano e si recano all'evento. Tra le tre ragazze nasce da subito un forte legame soprattutto dopo aver scoperto che Ipek vuole vendicare il padre e per fare ciò ha sposato il violento Tekin.