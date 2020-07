L'ennesimo addio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua ad appassionare gli amanti della cronaca rosa. Contattato dal magazine di Uomini e donne, l'ex cavaliere ha scelto di restare in silenzio e godersi l'affetto della sua famiglia.

La coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha deciso nuovamente di interrompere la relazione. Durante il lockdown i due protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi non sono riusciti a superare il periodo di convivenza 24 ore su 24.

'Non voglio rilasciare interviste'

Ida Platano, dopo un lungo silenzio, ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sull'ennesima rottura con il cavaliere pugliese.

Al contrario Riccardo Guanieri, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato: "Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida".

A differenza della sua ex compagna, il tarantino sia prima che dopo proseguirà con la via del silenzio. Successivamente, alla rivista di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha dichiarato: "Vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia". L'ex cavaliere del dating show di Canale 5, dopo l'addio con Platano, aveva messo in stand-by anche il suo profilo Instagram.

Solamente nelle ultime 24 ore Riccardo è tornato a postare qualcosa sui social. Prima ha condiviso tra le stories le acque cristalline del mare della Puglia. In un secondo momento, Guarnieri ha pubblicato un suo scatto e come didascalia ha scritto un breve messaggio criptico: "Ad alcuni per essere felici manca la felicità".

Sebbene il pugliese non abbia fatto alcun riferimento alla sua ex compagna, alcuni fan hanno ipotizzato che il cavaliere abbia mandato una frecciatina a Ida Platano.

Le dichiarazioni di Ida Platano

Non è chiaro cosa abbiano in mente di fare i due protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Per il momento pare che Ida Platano e Riccardo Guarnieri abbiano intrapreso due strade differenti, ma nulla è escluso visto che hanno abituato i loro estimatori a dei veri e propri colpi di scena.

In una recente intervista al magazine del programma, l'ex dama aveva rivelato i motivi dell'addio. Platano aveva descritto il suo compagno come una persona alla costante ricerca della felicità. A detta di Ida persone come Riccardo non riusciranno ma ad essere felici, nonostante gli venga dato il mondo.

A tal proposito la parrucchiera di Brescia aveva confidato di essere arrivata ad una consapevolezza: "Meglio lasciare andare questa storia, per il bene di entrambi". Ida aveva ammesso che senza Riccardo Guarnieri era come se le mancasse una parte di sé, ma al contempo aveva capito che, forse, i due non sono fatti per stare insieme.