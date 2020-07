Nuovo appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti turchi indicano che Emre Divit (Birand Tunca) ascolterà finalmente il cuore. In particolar modo, l'uomo confesserà ad Aylin di non amarla più dopo aver baciato per la prima volta Leyla Aydin.

Daydreamer: Aylin gelosa dell'avvicinamento tra Emre e Leyla

Le anticipazioni di Daydreamer in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che ci sarà un avvicinamento tra Emre e Leyla. Tutto inizierà quando il contabile della Fikri Harika verrà coinvolto in un incidente automobilistico dopo aver discusso violentemente con suo fratello.

Una volta ricoverato, il contabile sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico al collo, che porterà alla riappacificazione con Can (Can Yaman). Difatti, quest'ultimo si dichiarerà disposto a ospitarlo nella sua tenuta per la lunga e delicata convalescenza, dove Divit continuerà a fare il doppio gioco. A tal proposito, Emre farà in modo che Enzo Fabbri consegni ad Aylin il 20% delle azioni dell'azienda pubblicitaria. Inoltre, il giovane nasconderà al fratello di aver smesso di frequentare la Yuksel. Allo stesso tempo, l'Aydin si offrirà per accudirlo durante la sua permanenza nella villa di Can. In questo frangente, i due protagonisti si avvicineranno sempre più destando il fastidio di Aylin, che si renderà protagonista di una scenata di gelosia in occasione di una festa organizzata dal fotografo.

Emre bacia Leyla e dice ad Aylin di non amarla

Le trame della Serie TV turca annunciano che Emre si offrirà di accompagnare Leyla (Öznur Serçeler) a casa alla fine del party. Al momento dei saluti, l'uomo non riuscirà a frenare la sua attrazione che sente per l'Aydin, tanto da baciarla per la prima volta sulle labbra.

La donna resterà piacevolmente colpita, finendo per confessare il tutto alla sorella Sanem (Demet Ozdemir). Intanto Aylin continuerà a interferire con il loro rapporto, facendo in modo che Divit torni a comportarsi in modo freddo con la sua segretaria. La darklady, infatti, apparirà disposta a tutto pur non di non perdere il contabile, che al termine di un acceso confronto le dirà di non amarla più.

Poi, la inviterà a considerarlo come suo socio in affari, se quest'ultima non le dicesse che sono due anime gemelle destinate a essere unite. Tuttavia, Emre apparirà decisamente convinto della sua decisione, sottolineando di voler riprendersi la Fikri Harika. Dall'altro canto, la Yuksel capirà che il drastico cambiamento dell'uomo è il frutto della conoscenza con Leyla.