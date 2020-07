Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati di Gossip. In queste ore, è intervenuto su Instagram anche l'ex della modella venezuelana Simone Susinna. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha condiviso con i suoi fan un messaggio enigmatico che potrebbe essere dedicato proprio a Mariana.

I paparazzi del settimanale Chi, intanto, hanno avvistato Stefano De Martino in barca proprio con Mariana Rodriguez, al largo del golfo di Napoli. Dal momento che i due giovani sono entrambi single, si è subito pensato ad un week end romantico sull'imbarcazione del 30enne campano.

Al momento i due protagonisti della bomba di gossip hanno preferito scegliere la via del silenzio.

Il messaggio di Simone Susinna

Susinna ha pubblicato su Instagram un messaggio enigmatico: "Dalle stelle alle stalle". Sebbene l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi non abbia fatto alcun nome o riferimento all'interno della storia, secondo alcuni potrebbe essere una risposta agli ultimi pettegolezzi sulla sua ex Mariana Rodriguez. Ovviamente, è d'obbligo utilizzare il condizionale poiché da parte del diretto interessato non è arrivata alcuna conferma o smentita.

Per chi non avesse seguito la vicenda è bene sapere che Simone Susinna e Mariana Rodriguez sono stati fidanzati. Per un po' di tempo, i due giovani sono stati una coppia davvero sotto i riflettori nel mondo dello spettacolo.

Non è escluso che il modello dopo le voci e i rumors giornalistici sulla sua ex fidanzata, non abbia deciso di inviarle in modo indiretto una stoccata.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez sarebbero solo amici

Dopo l'avvistamento del settimanale Chi, Fanpage.it avrebbe raggiunto delle persone vicino a Stefano De Martino e Mariana Rodriguez.

A quanto pare il conduttore di Made in Sud e l'ex gieffina 29enne non erano da soli sull'imbarcazione di De Martino. In compagnia dei due giovani al largo di Napoli ci sarebbero stati anche altri amici appartenenti al mondo della moda. Sulla scia di quanto detto dalla fonte vicina a Fanpage.it tra De Martino e Mariana Rodriguez non ci sarebbe alcun flirt in atto.

Al contrario Belen Rodriguez avrebbe già voltato pagina con Gianmaria Antinolfi. La soubrette sudamericana è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi in dolce compagnia dell'imprenditore campano. Belen e Gianmaria sono stati beccati nella splendida cornice di Capri.

Dunque, tutti coloro che speravano in una rappacificazione tra Stefano e Belen dovranno rassegnarsi. Nel corso degli anni la coppia ha abituato i suoi fan a dei ritorni di fiamma clamorosi, ma oggi la rottura tra i due sembra essere definitiva.