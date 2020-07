Continuano a tenere banco i pettegolezzi su Stefano De Martino. Nel nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 8 luglio, la copertina è dedicata al conduttore di Made in Sud. Stefano De Martino ha trascorso il week end a Napoli in compagnia di Mariana Rodriguez. Da quando Stefano e Belen hanno confermato la crisi coniugale, a distanza di qualche mese la rottura sembra essere definitiva. Entrambi i coniugi hanno preso due strade differenti.

Stefano De Martino avvistato con un’altra Rodriguez

Il settimanale Chi è tornato a braccare Stefano De Martino. Questa volta il 30enne è stato avvistato in compagnia di Mariana Rodriguez.

Stando a quanto scritto dalla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, De Martino si sarebbe regalato un week end in barca nel Golfo di Napoli. Ma non è tutto, perché la barca di Stefano sarebbe stata ormeggiata non molto distante da quella di Belen Rodriguez. Quest’ultima ha trascorso il fine settimana tra Napoli e Capri, per festeggiare il compleanno di Gianmaria Antinolfi.

Sul settimanale in edicola da mercoledì 8 luglio sono presunti numerosi dettagli sulla nuova fiamma del conduttore campano. Stefano De Martino e Mariana Rodriguez si conoscevano da tempo, ma il loro era solo un rapporto amichevole. Da quando il 30enne avrebbe rotto con Belen, avrebbe prima cercato via Instagram la Rodriguez, poi l’avrebbe invitata sulla sua barca per un week end.

Anche Mariana Rodriguez è single dopo la rottura con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Simone Susinna.

Al momento non è chiaro se tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez sia già sbocciato l’amore o si tratti solo di una frequentazione.

Made in Sud: il comico Iodice stuzzica De Martino

In attesa di capire se Stefano De Martino e Mariana Rodriguez siano o meno una coppia, il 30enne è stato nuovamente stuzzicato dal comico Peppe Iodice.

In occasione di una nuova puntata di Made in Sud trasmessa su Rai 2 lunedì 6 luglio, il comico Iodice ha chiesto a Stefano De Martino: “Fratimo ma che hai combinato? Che hai fatto con quella conduttrice?”. Peppe Iodice nella gag con il conduttore campano ha chiesto se ha passato l’ennesima settimana a combinare guai.

Poi lo ha invitato a restare a casa. Stefano De Martino anziché glissare, in modo ironico ha prontamente replicato: “Ma ti denunciano, basta”.

Belen Rodriguez: bacio appassionato con Gianmaria

Belen Rodriguez sembra avere voltato pagina. Dopo i festeggiamenti tra Napoli e Capri per il compleanno di Gianmaria Antinolfi, è arrivato il bacio. I paparazzi del settimanale Chi hanno avvistato la soubrette argentina mentre veniva afferrata per il viso dall’imprenditore, per poi ricevere un dolce bacio sulle labbra.

A quanto pare l’amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sembra essere sbocciato proprio nella splendida cornice di Capri.