La soap opera Una vita continuerà ad intrattenere i telespettatori italiani per tutta l'estate. Le trame delle puntate in onda fino al 18 luglio raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nutrirà qualche sospetto su Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ed il suo nuovo marito Alfredo Bryce. Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), invece, cercherà di riappacificare Ramon e suo figlio Antonito Palacios, in lite a causa della chiamata alle armi.

Una Vita, puntate 12-18 luglio: Genoveva torna insieme ad Alfredo

Le anticipazioni di Una Vita che saranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 luglio sui teleschermi di Canale 5, segnalano che Felicia chiederà ad Emilio di sorvegliare un cliente, in quanto potrebbe spacciare monete false.

Il figlio della ristoratrice scoprirà che si tratta di Victoriano. Nel frattempo, Ramon confesserà ad Antonito che l'unico mezzo per non partire per il servizio militare è quello di appellarsi ad un articolo di legge. A tal proposito, il Palacios dovrà fingersi incapace di intendere e di volere. Genoveva farà ritorno nel ricco quartiere di Acacias 38 in compagnia del nuovo marito Alfredo. Qui, la vedova di Samuel scoprirà che Ursula si è impossessata della sua abitazione, decidendo di mandarla via in malo modo. La Dicenta, a questo punto, si troverà costretta a chiedere aiuto alle serve, trovando ospitalità in soffitta grazie all'aiuto di Agustina. Infine, Antonito e Lolita attenderanno con ansia l'arrivo dell'ispettore dell'esercito, se un anello al dito del Palacios Senior non rischiasse di mandare a monte il piano.

Carmen cerca di riappacificare Antonito e Ramon

Gli spoiler della soap opera in programma la prossima settimana (12-18 luglio) in Italia indicano che Cinta disubbidirà ai consigli di Emilio, finendo per trovarsi chiusa in auto con Victoriano. Qui, l'uomo comincerà a fare delle esplicite avance alla giovane Dominguez.

Carmen, intanto, negherà di avere una storia d'amore con Ramon davanti alla curiosa Susana. Successivamente Antonito incolperà suo padre per l'imminente partenza per la Guerra in Africa. Inoltre, il ragazzo si dimostrerà contrario alla sua storia con la Sanjurjo. A tal proposito, quest'ultima tenterà di riportare il sereno tra padre e figlio Palacios.

I sospetti di Felipe

Genoveva presenterà Alfredo a tutto il vicinato. Più tardi, Bryce chiederà alla Salmeron di organizzare una colazione per conoscere tutte le signore del vecchio quartiere. Frattanto, Felipe inizierà ad avere qualche sospetto sullo strano rapporto tra la vedova di Samuel e il ricco banchiere. L'avvocato dirà alla donna di sapere dell'esistenza di Cristobal. Cinta, invece, non si concentrerà sulle lezioni di Arantxa, in quanto troppo presa da Emilio. Infine, il Pasamar sarà accolto come un eroe dai vicini dopo aver salvato la Dominguez da Victoriano.