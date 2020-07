Dalla Turchia ha debuttato su Canale 5 la nuova fiction dal titolo Come sorelle, che andrà avanti per tutto il mese di luglio nel prime time della rete. Martedì 15 luglio andrà in onda la seconda puntata prevista di questa prima stagione che sembra aver fatto centro nel cuore degli spettatori. In particolar modo, infatti, nel corso della prossima puntata l'attenzione sarà concentrata soprattutto su tutti gli sviluppi che seguiranno in seguito all'omicidio di Tekin.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Come sorelle: Cilem viene rapita

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Come sorelle rivelano che il giorno dopo la morte dell'uomo, arriverà alla villa Sinan, il figlio di Tekin che da sempre ha avuto un pessimo rapporto con suo padre.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché mentre Daren rientrerà ad Izmir, Azra e Ipek si impegneranno per cancellare tutte le tracce del delitto che è stato consumato la sera precedente; ma per Azra, che è da sempre la migliore amica di Cilem, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente.

Gli spoiler della seconda puntata di Come sorelle in onda il 15 luglio su Canale 5, infatti, rivelano che Azra scoprirà che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso. Il motivo di tali delitti? Un furto che la stessa donna aveva compiuto tempo prima, quando aveva rubato della droga a un trafficante. Un doppio duro colpo per Azra che dovrà trovare la forza per riprendersi.

In attesa di vedere in onda la seconda puntata di Come sorelle in televisione, è possibile riguardare la puntata d'esordio trasmessa questa settimana su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basta accedere al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva.

In questo modo potrete rivedere gli episodi trasmessi in streaming anche da tablet oppure da telefono cellulare.

Successo di ascolti per la prima puntata di Come sorelle su Canale 5

Intanto il debutto di Come sorelle è stato ampiamente promosso dal pubblico televisivo: la serie ha debuttato con una media di circa 2.5 milioni di spettatori ed è arrivata a toccare la soglia del 13.50%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di portarsi a casa la vittoria nella sfida del prime time, battendo il programma Cose nostre in onda su Rai 1, che si è fermato alla soglia di un milione di spettatori medi.

Ennesimo successo importato dalla Turchia, che va ad aggiungersi alla soap opera Daydreamer, la quale in queste settimane di programmazione su Canale 5 sta totalizzando un ascolto netto di circa 2.5 milioni al giorno e oltre il 20% di share fisso.