Una delle coppie più amate de Il Paradiso delle Signore è quella formata da Gabriella e Salvatore, interpretati rispettivamente da Ilaria Rossi ed Emanuel Caserio. I due si frequentano anche fuori dal set della celebre soap e di recente una loro visita ai Musei Vaticani con tanto di foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram è bastata per alimentare il gossip su un presunto flirt. Molti fan di Ilaria Rossi le hanno chiesto se i due stanno insieme e lei ha risposto con gentilezza chiarendo la situazione.

Il rapporto fra Ilaria Rossi ed Emanuel Caserio

Se Salvatore e Gabriella ne Il Paradiso delle signore sono in crisi e si sono allontanati, i loro interpreti Ilaria Rossi ed Emanuel Caserio sono più uniti che mai e ciò ha fatto pensare che i due siano una coppia anche nella vita reale.

A dare il La a queste indiscrezioni è stata una visita ai Musei Vaticani dove i due giovani attori si sono recati qualche giorno fa per poter apprezzare le bellezze artistiche del luogo. Non solo, a rafforzare l'idea che Ilaria ed Emanuel stiano insieme è stata la didascalia scelta dalla giovane interprete per accompagnare una delle foto che ha postato su Instagram. La didascalia dice: " Si casca stando coi piedi sulla terra, ragionando troppo, non come me che ho gli occhi pieni di nuvole e comete".

I due hanno un legame o si tratta del solito gossip? A chiarire la natura del loro rapporto ci ha pensato la stessa Ilaria rispondendo ad alcuni commenti dei fan.

Ilaria Rossi: ' C'è solo amicizia tra me ed Emanuel'

La foto e la didascalia postata da Ilaria Rossi, come detto, ha scatenato la curiosità dei fan, che si sono fiondati sotto il suo post per chiederle se lei ed Emanuel stessero insieme. La bella interprete a differenza di altre colleghe che spesso non rispondono ai commenti dei followers, soprattutto quando questi rivolgono loro domande personali, non si è tirata indietro e ha risposto con gentilezza che tra lei ed il collega c'è solo una splendida amicizia.

Ilaria, nel rispondere ha scritto: "Grazie a tutti per il vostro affetto, comunque siamo solo amici".

Il Paradiso delle signore: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Ilaria Rossi ed Emanuel Caserio, stando alle parole della giovane attrice, sono quindi solo amici, mentre ne Il Paradiso delle signore danno vita a Gabriella e Salvatore, due dei personaggi più amati dal pubblico.

Tuttavia i due nelle ultime puntate della soap andate in onda si sono lasciati, a causa delle tante incomprensioni derivate dall'eccessiva gelosia dell'Amato e dalle intromissioni di Cosimo Bergamini, il quale fa di tutto per far cadere Gabriella tra le sue braccia.

Le riprese de Il Paradiso sono ricominciate a fine giugno e tutti gli spettatori si chiedono se per i "Salvariella" (la coppia è stata chiamata così dai fan, unendo l'inizio e la fine dei loro nomi) ci sia ancora una speranza o se la loro storia è destinata a naufragare per sempre. Al momento non ci sono indiscrezioni ne anticipazioni in tal senso, per cui non resta che attendere per scoprire quale sarà il destino di una delle coppie più amate de Il Paradiso delle signore.