Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca "Come sorelle", nella seconda puntata che andrà in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5 alle 21:20 ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Arza scoprirà che la sua migliore amica Cilem è stata rapita dal trafficante di droga con la quale lei ha avuto diversi problemi. Inoltre, la ragazza scoprirà anche che Burak, futuro marito della compagna è stato ucciso dal criminale. Ma non è tutto, in quanto Sinan figlio di Tekin con la quale non aveva un buon rapporto, verrà accusato dell'omicidio del padre e lo arresteranno.

Sinan verrà arrestato per l'omicidio di Tekin

Il giorno dopo l'assassinio di Tekin, sposo di Ipek si presenterà alla villa Sinan, Quest'ultimo è il figlio della vittima e aveva un pessimo rapporto con lui. Intanto, Deren tornerà a Izmir dai suoi genitori adottivi, mentre le altre due sorelle cercheranno un modo per far sparire la macchina di Tekin. Poco dopo, Azra scoprirà una verità che la lascerà di stucco: la sua amica Cilem è stata rapita a causa sua e il suo futuro marito è stato ucciso. Infatti, la ragazza aveva rubato a casa di un trafficante di droga che ora le dà la caccia e nel mentre ha rapito e torturato Cilem.

Successivamente, le tre ragazze scopriranno l'identità della loro madre naturale, il suo nome è Cahide ed è in carcere per l'omicidio di suo marito Mehmet.

Nonostante ciò, la donna si è sempre professata innocente ed ha quasi scontato tutta la sua pena. Intanto, la polizia continuerà ad indagare sulla scomparsa di Tekin e suo figlio verrà arrestato in quanto sospettato di avergli fatto del male. Infatti, il movente è il pessimo rapporto che Sinan aveva con suo padre.

Riassunto prima puntata Come sorelle

Intanto, nella prima puntata andata in onda ieri sera mercoledì 8 luglio su Canale 5, Ipek starà per sposare il malvagio e violento Tekin che ha distrutto la sua famiglia. La donna infatti lo vorrà sposare soltanto per riprendersi tutto ciò che suo padre aveva perso.

Poco prima della cerimonia, la donna riceverà una lettera in cui scoprirà di essere stata adottata e di avere due sorelle. Ipek deciderà di invitare Deren e Cilem al suo matrimonio per poterle conoscere di persona. Tra le tre ci sarà subito sintonia, ma una tragedia sconvolgerà le loro vite. In particolare subito dopo la cerimonia, Tekin avrà uno scatto d'ira e vorrà fare del male a sua moglie, ma le altre due sorelle arriveranno in soccorso di Ipek e per difendersi dall'uomo lo uccideranno.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata della Serie TV turca per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare il primo episodio, potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.