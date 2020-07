Sta riscuotendo grande successo Daydreamer - Le ali del sogno la nuova soap turca trasmessa su Canale 5 da mercoledì 10 giugno con protagonisti Can Yaman, Birand Tunca, Cihan Ercan e Berat Yenilmez. Le anticipazioni che riguardano le puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio svelano tantissimi colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori della telenovela. Fra questi, gli spoiler mettono in evidenza la complicità fra Can e Sanem, la proposta di Can ad Ayhan, i dissapori fra Deren e Aylin e la dichiarazione d'amore di Ceycey ad Ayhan.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45.

La proposta di Can ad Ayhan

Levent organizza assieme al Divit la pubblicità dei prodotti biologici dell'azienda. La Aydin, che ha avuto una idea geniale per la nuova campagna pubblicitaria che verrà prossimamente ripresa dalla Fikri Harika, decide di aiutarli. Sanem, il Divit, Levent e Polen pianificano un'ispezione presso i nuovi magazzini acquistati dalla mamma di Levent, ma la serata non va a buon fine. La Aydin, infatti, in quanto ossessionata dalla presenza di Polen, fa finta di essere coinvolta sentimentalmente da Leven, scatenando in tal modo la gelosia del Divit. Frattanto, Can riceve una proposta da Ayhan, ossia di organizzare una campagna pubblicitaria per una famosa casa di automobili, però in cambio pretende da lui un favore.

Muzzafer e Nihat, desiderando di aprire un ingrosso di prodotti vegani decidono di coinvolgere l'Isik. Il progetto acquista successo nel momento in cui il macellaio viene coinvolto da Leyla al fine di preparare il catering per la campagna pubblicitaria dei prodotti biologici. Tutti e tre danno così vita a un team, ma Mevkibe, poiché non è affatto entusiasta della nuova occupazione del marito, chiede a quest'ultimo di lasciare il negozio.

L'organizzazione del catering per lo spot

Quando è tutto pronto per girare la campagna pubblicitaria dei prodotti biologici di Levent, nell'agenzia del Divit viene organizzato un catering tutto a base di prodotti vegani e Leyla chiede all'Isik di prepararlo. Mevkibe vuole partecipare al progetto con l'intento di dimostrare alla Akaya di sapersela cavare meglio di lei ai fornelli, ma per provare ciò, ha bisogno di qualcuno che assaggi i suoi manicaretti e li metta a confronto con quelli di Aysun.

La donna sceglie proprio Can. Quest'ultimo, bendato e imboccato dalla Aydin, ha il compito di dare il suo giudizio sui piatti che dovrà provare.

Can e Sanem sempre più complici

Aylin e Deren sono ai ferri corti, mentre l'Isik viene scelto come modello della campagna pubblicitaria. L'Aydin e il Divit sono sempre più vicini infatti, dopo aver fatto insieme un bagno al mare, i due ragazzi stanno per scambiarsi un bacio, ma, sul più bello, la Keskin li interrompe. Quest'ultima comunica a Can alcuni problemi relativi alle registrazioni e che tutto il lavoro realizzato è stato perduto. Il Divit e tutta la troupe della Fikri Harika sono così costretti a trascorrere tutta la notte sul set per recuperare quanto realizzato.

La Aydin e il Divit si addormentano su un'amaca, ma la mattina seguente Polen fa una scenata giurando alla rivale di riprendersi presto Can. Inizia così una battaglia senza esclusione di colpi fra le due ragazze. Frattanto, CeyCey dichiara ad Ayhan di amarla, ma la giovane rimane particolarmente turbata dalla dichiarazione. Mentre Leyla crede che fra lei ed Emre ci sia del feeling, la Aydin decide di dare una festicciola per il compleanno di Polen: il suo scopo è impedire alla ragazza di rimanere sola con il Divit.