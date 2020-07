Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno annunciano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 15 luglio, Sanem accompagnerà Polen al rifugio di Can. In questa occasione, la giovane modella vedrà il suo ex fidanzato mentre guarda delle foto che ha scattato alla sua dipendente e capirà che lui ne è innamorato.

La fiction racconta la storia tra Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, sua dipendente. Il loro amore viene ostacolato dall'arrivo di Polen, ex fidanzata del fotografo, la quale farà di tutto per riconquistarlo.

Anticipazioni 15 luglio: Polen vuole saperne di più su Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 15 luglio, Polen si ritrova al rifugio di Can. In questa occasione la donna capisce che l'uomo è in realtà innamorato di Sanem. Il fotografo resta spiazzato dal suo arrivo e la allontana subito dal proprio chalet.

Intanto, Can chiede spiegazioni alla sua dipendente, in quanto era l'unica a conoscere il suo posto segreto. In azienda è tutto pronto per lo shooting e Leyla ha convinto Osman a occuparsi del catering vegetariano. Polen, dal canto suo, ha deciso di restare a Istanbul qualche giorno in più e intende saperne di più su Sanem.

Guliz farà credere alla giovane dipendente che Can abbia fatto pace con la sua ex fidanzata.

Intanto, la mamma di Leyla e Sanem ha deciso di partecipare al progetto in azienda per dimostrare a una sua rivale di saper cucinare meglio.

Nelle prossime puntate

Can e Sanem sono sempre più vicini ma, nonostante il fotografo abbia dichiarato i propri sentimenti, la giovane dipendente non è riuscita ancora a dirgli cosa prova.

Infatti, mentre la sorella di Leyla era sul punto di parlare a Can, è stata interrotta dalla presenza di Polen in casa dei Divit. Inoltre, nelle puntate che seguiranno, tra Deren e Aylin ci sarà molta competizione durante le riprese dello spot. Peraltro la madre di Sanem invita Can a casa per fare da giudice a una gara culinaria.

Dopo questa divertente situazione, i due si incontreranno e avranno una forte discussione a causa delle vicende passate. Sanem, infatti, sarà costretta a dire a Can di non aver mai passato una serata con Levent. Dopo questo litigio, i due riusciranno a chiarire e saranno sul punto di baciarsi, ma verranno interrotti per motivi lavorativi.

Aylin, intanto, mette in guardia Polen su Sanem. Infine i dipendenti dell'azienda saranno costretti a lavorare molto per il nuovo progetto e passeranno la notte a casa dei Divit.