Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno rivelano che nella puntata che andrà in onda il 16 luglio, Can e Sanem avranno una forte discussione. Il fotografo, infatti, metterà ancora una volta alle strette la sua dipendente per sapere cosa prova per lui.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta l'amore che sboccia tra Can, proprietario di un'azienda importante, e Sanem, sua nuova dipendente. Intanto è arrivata in città anche Polen, ex fidanzata di Can, la quale vuole a tutti i costi riconquistarlo.

Anticipazioni Daydreamer 16 luglio

Nella puntata che andrà in onda giovedì 16 luglio, Can sarà invitato a casa di Sanem da sua madre per fare il giudice in una gara di cucina. Il giovane sarà imboccato proprio dalla sua dipendente in questa occasione. Polen, avendo compreso che Can si è innamorato di Sanem, fa di tutto per riconquistarlo e fa ingelosire la giovane raccontandole che in realtà sono tornati insieme. Nel frattempo, la fisica cerca di capire cosa c'è tra il fotografo e la sua dipendente. Allo stesso tempo, Can vorrebbe capire se tra Sanem e Levent c'è del tenero.

Spoiler Daydreamer, il litigio tra Can e Sanem

Nelle scorse puntate, Sanem era sul punto di dichiarare i suoi sentimenti al fotografo, ma è stata interrotta dalla visione di Polen, ex fidanzata di Can.

In realtà, la giovane dipendente è sempre più presa dai sensi di colpa, in quanto ha messo nei guai l'azienda a causa della sua collaborazione con Emre. Can ha cercato in tutti i modi di farle confessare quello che prova, ma Sanem sembra irremovibile. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 16 luglio, dopo la gara di cucina, Can e Sanem si ritrovano a passeggiare nello stesso posto in cui la giovane aveva detto di non voler stare con lui.

Il fotografo cerca in tutti i modi di capire cosa pensa la sua dipendente di lui, ma Sanem lo rifiuta ancora una volta e i due litigano pesantemente. Da questa discussione è chiara la gelosia che l'uno prova per l'altra, al punto che Sanem è costretta a confessare di non aver passato la serata con Levent.

Nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate, in azienda ci sarà una forte tensione a causa del nuovo spot pubblicitario. Le riprese si terranno a casa dei Divit, dove ci sarà un momento di tenerezza tra Can e Sanem. I giovani infatti si chiariranno e il fotografo farà capire che tra lui e Polen è finita, mentre la giovane dipendente confesserà che non c'è nulla tra lei e Levent. Tra i due ci sarà un avvicinamento così forte che quasi si baceranno.