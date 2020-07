In questi giorni Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, sarebbe finito nel mirino del Gossip. Infatti, il numero 77 juventino, in una recente diretta Instagram, ha usato il termine moglie per parlare della sua compagna Ilaria D'Amico. Il vocabolo utilizzato da Buffon ha fatto drizzare le antenne degli esperti di gossip che avrebbero ipotizzato un matrimonio segreto tra il portiere della Juventus e la conduttrice di Sky Sport. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali perciò non si può di certo affermare che Gigi Buffon e Ilaria D'Amico siano convolati a nozze.

Nessuna conferma su un possibile matrimonio tra Buffon e la sua compagna

Per ora, quelle di un possibile matrimonio segreto tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono delle semplici voci e la coppia non ha dato nessuna conferma ufficiale. Il portiere della Juventus, però, ha parlato così delle cose che lo fanno stare bene: "Sono fondamentalmente tre cose: avere un bel rapporto con mia moglie e la mia famiglia, i miei figli, i miei cari insomma". Questa frase pronunciata da Buffon ha scatenato il gossip e si ipotizza che l'estremo difensore possa aver sposato in gran segreto la conduttrice di Sky. Se fosse così la cerimonia si sarebbe svolta in gran segreto durante il lockdown.

Inoltre, di recente, Ilaria D'Amico aveva parlato proprio del suo desiderio di mettersi una fede al dito.

La 46enne compagna di Buffon e conduttrice di Sky Sport, infatti, aveva spiegato che aspettava una proposta ufficiale da parte del suo compagno. La coppia, inoltre, ha un figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Buffon e la D'Amico hanno anche altri figli avuti dalle precedenti relazioni. Il portiere è stato legato per molti anni ad Alena Seredova e dalla loro unione sono nati due bimbi.

Intanto Buffon pensa al campo

I tifosi della Juventus seguono con grande attenzione tutte le vicende che riguardano i loro giocatori, comprese quelle extra campo. Dunque, i sostenitori bianconeri sono curiosi di sapere se Buffon e la sua compagna siano convolati a giuste nozze, ma per ora, da parte della coppia non sono arrivate conferme e dunque gli estimatori del numero 77 bianconero si godono le sue prestazioni in campo.

Infatti, l'estremo difensore della Juventus ha tagliato il record delle 648 presenze in Serie A. Buffon dopo aver raggiunto questo ennesimo traguardo ha incassato gli elogi di tutti i suoi compagni di squadra. I giocatori della Juventus hanno utilizzato i social per celebrare il record di Buffon. Adesso il portiere bianconero avrà ancora tanto da dare alla sua squadra e lo farà ancora per un anno visto che di recente ha rinnovato fino al 2021. Il matrimonio tra Buffon e la Juventus è sempre più solido ed è l'unico sodalizio ufficiale che è stato confermato nelle ultime settimane.