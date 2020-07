Tara Gabrieletto e Cristian Gallella non sono più marito e moglie. Una delle coppie più amate di Uomini e donne ha deciso d'interrompere la propria relazione e d'intraprendere strade differenti. Sebbene i due ex coniugi non hanno voluto rivelare i motivi dell'addio Tara, tramite uno sfogo avvenuto su Instagram, ha lasciato intendere che il loro rapporto non era "sano".

Tara felice dopo essere tornata single

In seguito ad alcuni rumors, Cristian Gallella aveva confermato la rottura con Tara Gabrieletto. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva comunicato ai follower su Instagram che non avrebbe mai motivato pubblicamente la loro rottura.

Nella giornata di ieri venerdì 17 luglio, invece, Tara è stata protagonista di uno sfogo sempre sul social network. All'ennesima segnalazione sul fatto che Christian sia tornato attivo sui social, Gabrieletto ha invitato i suoi estimatori a non riferirle nulla sull'ex marito, poiché non le interessa niente della sua vita e di quello che combina.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato intendere che il rapporto con Cristian era diventato "tossico": "Io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita". La donna non ha nascosto di essersi "persa per strada" nel corso degli anni, ma si è detta felice per aver ritrovato la retta via: "Sono tornata la Tara di sempre".

La donna, infine, ha nuovamente invitato i follower a non inviarle nulla che riguardi il suo ex marito: "Solo questo vi chiedo". A questo punto non è escluso che Cristian Gallella non fornisca la sua versione dei fatti.

Cristian e Tara, una delle coppie più amate di U&D

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono conosciuti all'interno di Uomini e Donne nella stagione 2011-2012: lui ricopriva il ruolo di tronista, lei di corteggiatrice.

Al termine del percorso sulla poltrona rossa, il tronista aveva deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi proprio con la corteggiatrice vicentina. Da quel momento in poi la coppia è diventata inseparabile. Ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island, poi aveva deciso di allontanarsi dal mondo social, a causa di alcune critiche.

Nel 2016 le telecamere di Verissimo avevano immortalato il giorno del fatidico "sì".

La coppia è sempre stata una delle più "solide" tra tutte quelle uscite dal dating show di Maria De Filippi, per questo motivo l'annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno.