La Rai, nel corso della presentazione dei palinsesti 2020/2021, ha annunciato il ritorno de Il Paradiso delle Signore sul piccolo schermo a partire dal prossimo 7 settembre. L'azienda ha anche svelato anche alcune anticipazioni relative alle storie a cui il pubblico potrà assistere prossimamente. Secondo gli spoiler diramati, nella prossima stagione Roberta si sentirà sempre più attratta da Marcello ed entrerà in crisi con Federico. Oltre a lei sarà in crisi anche Riccardo a causa del ritorno di Nicoletta, mentre Gabriella potrebbe ricevere una proposta di nozze da parte di Cosimo.

Il Paradiso delle signore 5: Federico e Roberta in crisi

Le anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore rivelano che Federico tornerà dalla Svizzera camminando sulle sue gambe e determinato a riprendere in mano la sua vita. Tuttavia la sua situazione sentimentale con Roberta non lo lascerà tranquillo. La ragazza, infatti, sarà sempre più combattuta tra lui e Marcello, il quale capirà che la donna non è indifferente al suo fascino e cercherà di approfittare della situazione per conquistarla. Le difficoltà per Federico saranno dettate anche dalla situazione familiare, visto che inizierà a sospettare che suo padre abbia una relazione segreta con Clelia.

Il paradiso delle signore 5, spoiler: Riccardo in crisi per Nicoletta

Gli spoiler relativi alla quinta stagione de Il paradiso delle signore raccontano che Nicoletta Cattaneo tornerà a Milano con la piccola Margherita a pochi giorni dalle nozze tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto. La ragazza era riuscita a strappargli una promessa di matrimonio dicendogli di essere in attesa di un figlio da lui, ma si tratta solo di un inganno.

Tuttavia, il ritorno di Nicoletta potrebbe mandare a monte il suo piano, visto che Riccardo nel rivederla capirà di non aver mai smesso di amarla ed entrerà in crisi.

Il paradiso delle signore: Cosimo vuole sposare Gabriella

Roberta e Riccardo non saranno gli unici ad avere una situazione complicata nella prossima stagione de Il paradiso delle signore.

Gabriella verrà corteggiata a lungo da Cosimo Bergamini il quale, sempre più innamorato della bella stilista, sembrerà essere intenzionato a chiederle di sposarlo. Dall'altra parte c'è Salvatore che non si è fatto più vivo dopo averle lasciato una lettera. Missiva che Gabriella non ha mai letto, in quanto Agnese l'ha intercettata e tenuta per sé. La signora Amato si sentirà in colpa per il gesto che ha fatto e che avrebbe potuto far riavvicinare i due ragazzi.

Il Paradiso delle signore: Marta e Vittorio genitori?

Novità importanti anche per Marta e Vittorio nella prossima stagione de Il paradiso delle signore. Il pubblicista e la fotografa, dopo aver affrontato un percorso lungo e difficile per diventare genitori, troveranno una bambina davanti al magazzino e decideranno di prendersi cura di lei.

I due penseranno di adottarla, ma il percorso si rivelerà lungo e difficile e inoltre il possibile ritorno della madre naturale della piccola non li lascerà tranquilli. Umberto Guarnieri non vorrà rassegnarsi a perdere Adelaide e inoltre sarà preoccupato per la mancanza di notizie da parte della donna. L'imprenditore, dopo aver scoperto una scottante verità sul conto di Ravasi, deciderà di partire alla volta dell'America per salvare la cognata da un uomo potenzialmente pericoloso.