Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", meglio nota all'estero col titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 luglio su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Jessica e Henry, sui tentativi di Dirk di provocare André, sula scelta di Franzi di lasciare il Furstenhof e sui piani ideati da Annabelle per avvicinarsi a Paul.

Annabelle rompe l'abito da sposa di Jessica

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Linda si renderà conto di non essere del tutto indifferente all'ex marito Dirk e al bacio che quest'ultimo le ha dato.

Venuto a sapere dell'accaduto, André andrà su tutte le furie e farà una scenata di gelosia alla sua amata. Nel giorno del suo matrimonio, Jessica litigherà animatamente con Annabelle per uno screzio. In quell'occasione la Sullivan strattonerà violentemente la Bronkhorst strappandole il vestito da sposa. Sconvolta per ciò che è accaduto, Jessica deciderà di rimandare le nozze a data da destinarsi. Più tardi però, la giovane cambierà idea e convolerà a giuste nozze con il fidanzato Henry, davanti a tutti i loro familiari e amici.

Più tardi, Annabelle escogiterà un piano per avvicinarsi a Paul, usando la piccola Luna come pretesto. La dark lady, infatti, fingerà di salvare la bambina davanti a suo padre conquistandone la fiducia.

In segno di gratitudine, infatti, Paul accetterà di bere un drink con la Sullivan e di farle da personal trainer saltuariamente. Nel frattempo, Franzi deciderà di dedicarsi interamente alla sua carriera, proponendosi per un posto di lavoro come coltivatrice di mele nel nord della Germania. Christoph verrà in aiuto di André quando Dirk inizierà a provocarlo nel ristorante del Furstenhof.

Michael scoprirà che ad uccidere Romy è stata un'erba velenosa.

Arriva il padre di Natascha al Furstenhof

Dopo aver saputo del possibile trasferimento di Franzi, Tim cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea. Nel frattempo, Werner consiglierà ad André di non reagire alle provocazioni di Dirk per evitare spiacevoli malintesi.

Natascha verrà a sapere che suo padre è scomparso ad Amburgo per poi scoprire che invece si trova al Furstenhof. Dirk e Annabelle ideeranno una trappola per danneggiare Christoph. Tim si offrirà di trovare un lavoro a Franzi ma la giovane rifiuterà ogni proposta dell'ex. Dopo l'arrivo del padre, Natascha si renderà conto che il genitore è giunto al Furstenhof per incontrare Poppy, morta qualche anno prima in un tragico incidente. Sconvolta dalla scoperta la donna deciderà di assecondare l'amnesia del padre per non deluderlo.