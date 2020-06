Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", meglio nota in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda dal 29 giugno al 4 luglio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte di Eduardo e Samuel, sull'aggravarsi delle condizioni di Lucia e sull'esibizione di Bellita.

Lucia sarà in pena per il futuro di Mateo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Samuel cercherà di far fronte alla crisi economica che l'ha travolto, chiedendo invano un prestito a Felipe e Lucia.

Nel frattempo, Ramon andrà a trovare Servante e gli chiederà di consegnare per conto suo una lettera a Felipe. Lucia non riuscirà a darsi pace al pensiero che Telmo possa lasciare Acacias senza sapere la verità sulle sue condizioni di salute. L'Alvarado, infatti, rifletterà moltissimo sul futuro e sulla possibilità che alla sua morte Mateo possa essere affidato ad Eduardo. Ursula si renderà conto del dolore di Lucia e le offrirà tutto il suo aiuto per impedire che le sue paure diventino realtà. Più tardi, Eduardo morirà improvvisamente, lasciando finalmente libera Lucia. Nel corso del suo funerale, Samuel si introdurrà di nascosto nella bottega di Lolita e ruberà tutto il denaro raccolto per la colletta, senza sapere che qualcuno lo sta osservando.

Lucia sta per morire

Dopo aver rubato il denaro, Samuel appiccherà un incendio ad Acacias come diversivo. Poco dopo, lui e Genoveva cercheranno di scappare ma saranno intercettati da Cristobal che sparerà a Genoveva ed ucciderà l'Alday. Saputo ciò che è successo alla coppia, i vicini si sentiranno in colpa per non averli aiutati a fuggire quando ne avevano l'opportunità.

Dopo aver scoperto ciò che è successo all'Alday, Mendez chiederà a Genoveva di testimoniare contro l'uomo che gli ha sparato. Nel frattempo, il dottor Echevarria spiegherà a Lucia e Telmo che l'Alvarado è in procinto di morire per l'aggravarsi della sua malattia ai polmoni.

Dopo aver saputo della morte di Samuel, Liberto si sentirà particolarmente in colpa per non aver aiutato l'amico.

Genoveva invece, sconvolta dal decesso del marito e infuriata con gli abitanti di Acacias, si chiuderà in casa con la salma del coniuge e proibirà a chiunque di partecipare alla veglia funebre. Nel frattempo, Ramon deciderà di ignorare gli ultimi avvenimenti avvenuti nel quartiere e ordinerà al prete di officiare una messa in memoria di Celia e Trini. Hipolito si arrabbierà con Cinta quando la giovane si rifiuterà di esibirsi con la madre Bellita. Lucia confiderà a Mateo di essere in procinto di morire e che il suo vero padre è Telmo. Genoveva assisterà da sola alla sepoltura del marito per poi fare ritorno ad Acacias e giurare vendetta contro tutti gli abitanti del quartiere.