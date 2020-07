Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 agosto, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Annabelle di liberarsi di Christoph e Dirk, sul riavvicinamento momentaneo di Tim e Franzi e sulle indagini condotte da Michael per scoprire le cause della morte di Romy.

Annabelle cerca di vendicarsi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che dopo essersi resa conto che Christoph e Dirk si sono coalizzati contro di lei, Annabelle ideerà un piano per vendicarsi di loro due.

Sullivan, infatti, attirerà i suoi nemici nello scantinato di una villa abbandonata e li rinchiuderà lì nella speranza che nessuno riesca a trovarli. Più tardi però, il padre di Natascha, Walter, si ritroverà a vagare nei pressi della villa e ascolterà per caso le richieste d'aiuto dei due prigionieri. A quel punto, l'uomo si avvicinerà all'edificio e prometterà a Christoph e Dirk di andare a chiedere aiuto. Iniziativa che non porterà mai a termine a causa della sua demenza senile, che gli farà dimenticare tutto ciò che è successo prima di arrivare al Furstenhof.

Franzi fugge da Tim

Tim cercherà di riconquistare Franzi, invitandola con successo ad una cena molto romantica. Sul più bello però, Franzi fuggirà via senza una spiegazione lasciando il giovane da solo.

Nel frattempo, Natascha rimarrà sconvolta nello scoprire che suo padre ha deciso di affidare il suo testamento biologico a Michael e non a lei. Hildegard e Alfons finiranno per discutere a causa dei forti rumori emessi dall'impianto di riscaldamento della roulotte in cui stanno pernottando provvisoriamente dopo l'incendio della loro cucina.

Peter racconterà a Michael che mesi prima è scomparso dal Furstenhof un esemplare dell'erba del diavolo, la pianta con cui il medico crede sia stata avvelenata Romy. Saputo ciò, Michael deciderà di recarsi da Paul e raccontargli tutto ciò che ha scoperto. All'inizio il giovane vedevo si rifiuterà di ascoltare il medico ma poi acconsentirà alla riesumazione del corpo di Romy.

Nadja decide di non partire

Preoccupata per l'assenza di Christoph e Dirk, Linda ricorderà che il suo ex marito voleva farle vedere una villa abbandonata vicino al Furstenhof e deciderà di andare a cercarlo lì insieme ad André. Al loro arrivo, la coppia troverà i due uomini molto provati dalla disavventura ma ancora in vita. Dopo aver saputo che Tim ha provato a sedurre Franzi, Nadja deciderà di rimanere al Furstenhof per riconquistare il suo ex. Poco prima di riesumare il corpo di Romy, Michael scoprirà che tempo addietro Annabelle aveva chiesto in prestito a Natascha il suo libro di erbe. Non essendo veramente incinta, Nadja si ritroverà nei guai quando Christoph gli chiederà di farsi seguire durante la gravidanza da una nota ginecologa del posto.