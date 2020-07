Le vicende della soap opera di origini spagnole Una vita sono sempre più emozionanti. Le anticipazioni provenienti dal paese iberico annunciano che prossimamente Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Camino (Aria Bedmar) saranno di grande aiuto per due ex fidanzati.

Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) rinuncerà a prendere parte a un tour importante con il chitarrista Rafael (Andreas Munoz), quando apprenderà che Emilio Pasamar (Josè Pastor) in realtà non ha mai smesso di amarla. Quest’ultimo e la giovane artista quindi torneranno ad essere una coppia.

Una vita, spoiler: Bellita consente a Cinta di tornare sul palco

Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5, Cinta ed Emilio si sono baciati per la prima volta. Prossimamente però i due giovani verranno ostacolati da Felicia, che costringerà il figlio a mettere la parola fine alla relazione con l’artista appena intrapresa. La consanguinea dei Dominguez - dopo essere stata lasciata da Emilio - riuscirà ad ottenere il consenso della madre Bellita per poter tornare ad esibirsi. Quest’ultima permetterà alla figlia di salire nuovamente sul palco, poiché affronterà una difficile situazione finanziaria per aver investito del denaro nella banca americana gestita da Alfredo Bryce.

A questo punto Cinta darà una vera e propria svolta alla propria vita, dal momento che per poter andare in tournée si metterà insieme al chitarrista Rafael.

I Dominguez daranno quindi l'approvazione alla figlia per viaggiare, ma soltanto al fianco di Arantxa.

Emilio sempre più affranto, la giovane Dominguez non realizza il suo sogno per amore

Proprio quando mancheranno pochissimi giorni alla trasferta della sua consanguinea, José Miguel - dopo essersi accorto che Cinta non è affatto felice - le chiederà se ha veramente voglia di convolare a nozze con Rafael.

La giovane Dominguez, non essendosi ancora dimenticata di Emilio, dirà al padre soltanto di non aver alcuna intenzione di parlare di matrimonio.

In seguito Antonito, non appena vedrà il suo amico Emilio sempre più desolato, si confronterà con Camino. Quest’ultima farà avere al marito di Lolita il diario segreto di suo fratello prelevandolo dall’immondizia, e gli consentirà di apprendere che lo stesso continua a provare dei sentimenti per Cinta.

Il primogenito di Ramon deciderà quindi di far leggere a Cinta ciò che ha scritto Emilio, il giorno in cui la fanciulla dovrà partire per girare il mondo in qualità di musicista. La figlia di Bellita dopo essere salita sulla carrozza per dirigersi alla stazione incontrerà Emilio, e gli dirà di non voler più andare in tournée per stare al suo fianco.

Anche se dagli spoiler spagnoli si evince che i due innamorati, non appena tornerà il sereno tra di loro, si vedranno costretti a fare i conti con delle situazioni inaspettate.