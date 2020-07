Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera settimanale "Tempesta D'amore", ambientata in un hotel a 5 stelle situato nei pressi di Monaco di Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 27 al 31 luglio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gravidanza di Nadja, sul piano ideato di Annabelle per vendicarsi di Christoph e Dirk e su come Michael capirà che Romy non è morta per cause naturali ma è stata uccisa.

L'intuizione di Michael

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Michael intuirà che Natascha non riesce più a gestire la malattia del padre e si offrirà di aiutarla ad accudire l'anziano suocero.

Sarà proprio grazie a quest'ultimo che il medico riuscirà finalmente a capire le ragioni per cui Romy perse la vita. Il padre di Natascha, infatti, mostrerà a Michael un libro di erbe in cui il medico riconoscerà la pianta da cui fu estratto il veleno con cui fu uccisa la moglie di Paul. Nel frattempo, Nadja confesserà a Tim di essere in attesa di un bambino pur non essendo vero. Più tardi, Franzi origlierà una conversazione fra il suo fidanzato e la Holler, venendo a sapere in questo modo che Tim sta per diventare padre.

Hildegard perdona il marito

Lucy e Bella litigheranno a causa del concorso indetto da Werner per trovare uno slogan con cui pubblicizzare il suo nuovo torneo di golf. Alla fine però, i due giovani si riappacificheranno per poi rimanere scioccati nello scoprire il nome del vincitore che si è aggiudicato le 500 euro di Werner.

Alfonso racconterà a Hildegard di avere involontariamente appiccato l'incendio che ha distrutto la loro cucina. All'inizio, la donna non la prenderà bene ma poi capirà il pentimento del marito e lo perdonerà. Lucy racconterà ad Annabelle che Paul non riesce a lasciarsi andare con nessuna donna perché è ancora innamorato della sua defunta moglie Romy.

Nel frattempo Nadja farà credere a Franzi che Tim gli ha chiesto di abortire.

Nadja vorrebbe lasciare il Furstenhof

Michael confesserà a Natascha di aver capito che Romy è stata avvelenata con una pianta chiamata "Lo zoccolo del diavolo". Christoph cadrà nella trappola ordita da Annabelle e Dirk e avvierà le pratiche per acquistare una spiaggia in Thailandia, mentre Paul si convincerà che fra Bela e Lucy ci possa essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Dopo aver sentito la rivelazione di Michael, Natascha si ricorderà che qualche giorno prima della morte di Romy, Annabelle le chiese in prestito il suo libro di erbe.

Roso da sensi di colpa, Dirk impedirà a Christoph di concludere l'acquisto della spiaggia, guadagnandosi le ire di Annabelle. Nel frattempo, Nadja annuncerà a Tim di voler lasciare Bichleim per crescere il loro bambino lontano dal Furstenhof. Eva e Robert sceglieranno il nome per il loro bambino, mentre Annabelle ideerà un piano per vendicarsi di Christoph e Dirk. La giovane, infatti, rinchiuderà i suoi acerrimi nemici nella cantina di una villa abbandonata in cui verranno ritrovati dal padre smemorato di Natascha.