Ciavy e la fidanzata Valeria sono una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptationn Island, in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata. Sin dalle prime due puntate, si è intuito come i due sarebbero in crisi, tanto che Valeria si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro Basciano. Dalle anticipazioni riguardanti la prossima puntata si viene a sapere che proprio Ciavy chiederà un falò di confronto alla fidanzata e, secondo i rumors circolanti in rete, pare che il confronto porterà i due ad uscire separati da Temptation Island. Un addio che potrebbe aprire le porte ad una nuova frequentazione per Valeria, proprio con il tentatore Alessandro.

Ciavy e Valeria, falò di confronto nella prossima puntata di Temptation Island

Molta curiosità sta destando la coppia formata da Valeria Liberati e Ciavy, all'anagrafe Andrea Maliokapis. Lui sarebbe un amico dell'ex corteggiatore Daniele Schiavon e si è detto, sin da subito, non molto sicuro di essere ancora innamorato della fidanzata. Quest'ultima, dal canto suo, si è buttata subito tra le braccia del single Alessandro Basciano, con cui è stata molto vicina a un bacio. I video di anticipazione riguardante la prossima puntata di Temptation Island in onda giovedì 16 luglio rivelano che sarà proprio Ciavy a richiedere un falò anticipato a Valeria, forse dopo aver visto qualcosa di compromettente tra la sua fidanzata e il tentatore.

Ciavy e Valeria si dicono addio, lei in contatto con Alessandro (Rumors)

in attesa della messa in onda della puntata, sul sito Il Vicolo delle news emergono delle indiscrezioni su ciò che accadrà alla coppia. Secondo quanto pubblicato, infatti, pare che Ciavy e Valeria si siano lasciati al termine del loro percorso a Temptation Island.

Un addio che potrebbe essere stato causato proprio dal bel tentatore Alessandro con cui si mormora Valeria si senta ancora dopo la fine del reality. Per il momento non è dato sapere se tra la donna e Alessandro vi sia solo un amicizia o qualche cosa in più. Solo il tempo rivelerà come realmente stanno le cose tra i due.

Valeria Liberati di nuovo single dopo Temptation Island?

Mentre tutti i rumors parlano di storia finita tra Ciavy e Valeria, si viene a sapere qualcosa in più sulla 27enne romana. Valeria è madre di una bimba di dieci anni avuta in giovanissima età, vive a Roma con i genitori e lavora come estetista. Fidanzata con Ciavy da quattro anni, ha deciso di partecipare a Temptation Island per dare una svolta alla sua relazione. Mentre lei si sente pronta per una convivenza, Ciavy si mostra restio sull'argomento. Se le indiscrezioni riportate dai vari siti di gossip corrispondessero al vero, Valeria si ritroverebbe nuovamente single dopo l'avventura in terra sarda.