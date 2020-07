È notizia di pochi giorni fa che Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono in crisi: è stata la stessa dama di Uomini e donne a confermare il rumors alla rivista ufficiale del programma. Anche Gemma Galgani ha rilasciato delle dichiarazioni sulle difficoltà sentimentali che sta vivendo la sua cara amica, ma si è detta fiduciosa del fatto che se c'è amore i due possono ancora ritrovarsi.

La dama di Uomini e Donne si esprime su Riccardo

Venerdì scorso è arrivata la conferma che i fan di Uomini e Donne non avrebbero mai voluto ricevere: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono in crisi e non si sa se stavolta riusciranno a chiarire.

È stata la parrucchiera a rilasciare un'intervista al magazine della trasmissione dopo aver assistito per tanto tempo alla pubblicazione di notizie non positive sulla sua storia d'amore.

La bresciana ha fatto sapere che lei e il fidanzato non si vedono dall'inizio di maggio e che anche i loro contatti telefonici sono sporadici nelle ultime settimane.

Anche se nessuno dei due ha ancora detto "basta", sembra soltanto una questione di tempo prima che la dama e il cavaliere annuncino la loro rottura definitiva dopo un infinito tira e molla.

La rivista di U&D, inoltre, ha interpellato una cara amica di Ida per chiederle di esprimere un parere sul momento no che lei e il compagno stanno vivendo. Gemma Galgani, che da anni è al fianco della Platano e la sostiene in tutte le sue sventure amorose, prima ha detto che sa poco o niente sui motivi che hanno causato la crisi nella coppia e poi ha aggiunto: "Conosco Riccardo superficialmente, ma riconosco in lui una grande dose di orgoglio, ma si sa che in amore questo non è mai un buon alleato".

Gemma e Ida amiche anche fuori da Uomini e Donne

"Quando si soffre per amore, si ha bisogno di conforto e di un abbraccio in cui sprofondare e piangere. Se penso a Ida, vedo una donna che lavora e che ha giuste preoccupazioni per la sua attività", ha fatto sapere la Galgani a Uomini e Donne Magazine.

La torinese ha anche ipotizzato che la distanza geografica che c'è tra la Platano e Guarnieri (lei vive a Brescia, lui a Taranto) possa essere una delle cause della crisi che stanno vivendo negli ultimi mesi, durante i quali non si sono mai incontrati.

"L'unica cosa della quale sono certa è che l'amore può tutto", ha chiosato Gemma nell'intervista che molti siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

Ci sarebbero poche chance per la coppia nata a Uomini e Donne

Anche se Gemma si è detta positiva su un possibile lieto fine tra Ida e Riccardo, leggendo le dichiarazioni che ha rilasciato la dama a Uomini e Donne Magazine si ha l'impressione che qualcosa si sia rotto definitivamente tra lei e il compagno.

"Ho capito che non è la persona giusta per me perché non può darmi quello di cui ho bisogno", ha fatto sapere la Platano al giornalista che l'ha contattata dopo che per più di un mese sono circolati tanti pettegolezzi sulla sua controversa storia d'amore.

Per il momento, invece, Guarnieri non si è ancora espresso in merito alla profonda crisi sentimentale che sta vivendo e che pare sia iniziata al termine del lockdown. Dopo essere sparito dai social network per un paio di mesi (ovvero da quando è rientrato nella sua Taranto dopo aver trascorso la quarantena a casa della fidanzata), pochi giorni fa il cavaliere del Trono Over è riapparso alla festa per il battesimo della piccola Bianca, la bambina nata dall'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Anche in quella circostanza speciale, però, Riccardo non era accompagnato da Ida, segno che il loro rapporto è sempre più incrinato e che i due faticano a trovare un punto d'incontro.